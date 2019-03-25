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сегодня, 11:15

Липчан ждут на хореографические мастер-классы

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#мастер-класс
Липчан ждут на хореографические мастер-классы

Занятия проводят в Доме музыки.

В рамках проекта «Гран батман воскресного дня» известный липецкий ансамбль современного танца «Dance Land Club» будет ежемесячно проводить открытый мастер-класс для всех желающих в Липецком Доме музыки (ул. Осипенко, 18).

Проект дает возможность познакомиться с современными стилями танцевального искусства, такими как афро-джаз, контемпорари, модерн, сообщает мэрия Липецка. Новый «Гран батман воскресного дня» запланирован на 28 апреля. Начало в 15.00, предварительная запись по телефону 8 951 304 0025 обязательна.

Основанный в 2000 году городской ансамбль «Dance Land Club» - многократный призер международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Его руководитель Игорь Сурмий уже несколько лет является приглашенным преподавателем «Stage International» во Франции. В этом году в рамках международного обмена опытом липецкий хореограф также проведет мастер-классы для французских танцоров.
406
#мастер-класс

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