Лучшего актера и актрису театра выберут зрители

Народное жюри формируют в Ельце.

В елецком театре "Бенефис" стартует конкурс "Лучшая роль сезона". Зрители спектаклей определят победителей номинациях "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль". Как сообщает администрация театра, для участия в голосовании нужно написать имена полюбившихся артистов на билете на любой спектакль и опустить в специальную урну.



Бороться за победу в номинация будут те актеры и актрисы, который задействованы в спектаклях 25-го текущего сезона работы театра. Это постановки "Ужин с дураком", "Не покидай меня", "Красавец мужчина","Когда перестанет биться моё бедное сердце", а также спектакль "Провинциальные анекдоты", премьера которого запланирована на июль 2019 года.



Конкурс пройдёт в два этапа: «Зрительское голосование» и «Художественный совет». Методика первого этапа описана выше. На втором этапе роли, набравшие наибольшее количество зрительских голосов, оценит художественный совет театра и выберет лауреатов. Торжественное награждение победителей пройдёт на открытие следующего 26-го театрального сезона.