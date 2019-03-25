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Лучшего актера и актрису театра выберут зрители

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#конкурс #театр #голосование
Лучшего актера и актрису театра выберут зрители

Народное жюри формируют в Ельце.

В елецком театре "Бенефис" стартует конкурс "Лучшая роль сезона". Зрители спектаклей определят победителей номинациях "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль". Как сообщает администрация театра, для участия в голосовании нужно написать имена полюбившихся артистов на билете на любой спектакль и опустить в специальную урну.

Бороться за победу в номинация будут те актеры и актрисы, который задействованы в спектаклях 25-го текущего сезона работы театра. Это постановки "Ужин с дураком", "Не покидай меня", "Красавец мужчина","Когда перестанет биться моё бедное сердце", а также спектакль "Провинциальные анекдоты", премьера которого запланирована на июль 2019 года.

Конкурс пройдёт в два этапа: «Зрительское голосование» и «Художественный совет». Методика первого этапа описана выше. На втором этапе роли, набравшие наибольшее количество зрительских голосов, оценит художественный совет театра и выберет лауреатов. Торжественное награждение победителей пройдёт на открытие следующего 26-го театрального сезона.
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#конкурс #театр #голосование

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