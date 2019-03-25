Общество
29 минут назад
Вопрос о застройке 19-го микрорайона снова вынесли на публичные слушания
Замечания и предложения принимают до 18 апреля.
4 апреля в мэрии Липецка состоятся публичные слушания по вопросу застройки пустыря на окраине 19-го микрорайона. Заседание начнется в 16 часов в конференц-зале администрации г.Липецка (Театральная, 1).
Участники слушаний обсудят вопрос планировки территории квартала застройки в районе домов 151, 153 по улице Московская. Эту тему в мэрии Липецка уже поднимали в 2018 году. Тогда горожане выступили резко против точечной застройки. Они указали, что новые дома излишне нагрузят коммунальные коммуникации, а новые соседи станут причиной дефицита мест в детских садиках и школах, поликлиниках. Мэрия отклонила проект.
Напомним, что администрация Липецка планирует предоставить пустырь под застройку многоэтажками. Зону отдают воронежской фирме ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ». В обмен на это иногородний застройщик пообещал закончить за свой счет строительство на улице Неделина домов обанкротившегося ООО «Риэлторский центр «Строй-Град». На Градостроительном совете в мэрии тогда утвердили проект застройки площадки отстоя автобусов на улице Московской жилым комплексом, состоящим из четырех домов. Там появятся сразу три высотных дома: 25-этажный и два 21-этажных. Четвертый дом этого комплекса будет построен за ними. В этом апреле будет представлен корректированный проект. Впрочем, как сообщают жители 19-го микрорайона пустырь, где раньше было разворотное кольцо транспорта, уже начали ограждать под стройплощадку.
В период проведения слушаний липчане имеют право представить свои предложения и замечания в срок до 18 апреля по тел.239-346.
Участники слушаний обсудят вопрос планировки территории квартала застройки в районе домов 151, 153 по улице Московская. Эту тему в мэрии Липецка уже поднимали в 2018 году. Тогда горожане выступили резко против точечной застройки. Они указали, что новые дома излишне нагрузят коммунальные коммуникации, а новые соседи станут причиной дефицита мест в детских садиках и школах, поликлиниках. Мэрия отклонила проект.
Напомним, что администрация Липецка планирует предоставить пустырь под застройку многоэтажками. Зону отдают воронежской фирме ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ». В обмен на это иногородний застройщик пообещал закончить за свой счет строительство на улице Неделина домов обанкротившегося ООО «Риэлторский центр «Строй-Град». На Градостроительном совете в мэрии тогда утвердили проект застройки площадки отстоя автобусов на улице Московской жилым комплексом, состоящим из четырех домов. Там появятся сразу три высотных дома: 25-этажный и два 21-этажных. Четвертый дом этого комплекса будет построен за ними. В этом апреле будет представлен корректированный проект. Впрочем, как сообщают жители 19-го микрорайона пустырь, где раньше было разворотное кольцо транспорта, уже начали ограждать под стройплощадку.
В период проведения слушаний липчане имеют право представить свои предложения и замечания в срок до 18 апреля по тел.239-346.
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неадекватная женщина со вкусом
гостья