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сегодня, 08:01

Патрушев предрек распад Украины в случае победы Порошенко на выборах

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Если действующий президент Украины Петр Порошенко победит на выборах главы государства, это грозит усугублением проблем страны. 

В будущем это может привести к усугублению противоречий в обществе и распаду государства. Об этом в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Отношения Украины и России, если Порошенко останется у власти, не нормализуются, подчеркнул Патрушев. По его словам, президент Украины уже сделал решающий шаг, прекратив действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами.

«В настоящее время Украина управляется извне, а именно из Вашингтона. Американцы в своих заявлениях утверждают, что они поддержат любого избранного кандидата. Вместе с тем совершенно очевидно, что они ориентируются на Порошенко, выполняющего все указания заокеанских кураторов», — отметил Патрушев. Переизбрание действующего президента соответствует интересам США, отметил секретарь Совбеза.

У народа Украины фигура Порошенко ассоциируется с активизацией национал-экстремистских формирований, массовыми нарушениями прав человека и свободы вероисповедания, коррупционными скандалами, развалом экономики и обнищанием населения. Поэтому проводимые Порошенко популистские акции не принесут ему желаемого роста популярности и поддержки избирателей.

В связи с этим уже сейчас, в предвыборный период, применяются технологии искажения результатов голосования. Созданы беспрецедентные возможности по использованию персональных данных из реестра избирателей — жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также выехавших в Россию украинских трудовых мигрантов, которые не смогут ни проголосовать, ни опротестовать неправомерное использование их голосов, подчеркнул Патрушев.

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