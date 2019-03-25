В России

6 минут назад

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

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Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Опасения связаны с запретом на реализацию пораженной видимыми паразитами рыбы, который вступает в силу 1 сентября.
Такое ограничение подразумевают положения техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», однако в документе не уточняется: идет речь о живых или о погибших организмах.

В Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка опасаются, что эта неточность может обернуться ситуацией, когда контролирующие органы начнут снимать с прилавков любую продукцию.

При этом розница столкнется с дефицитом товара.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» заявили, что нормы позволят осуществлять контроль без создания необоснованных барьеров для торговли и переработки.

Однако Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) готовит обращение в ведомство с требованием внесения поправок.

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