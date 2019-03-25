Происшествия
29 минут назад
В Липецке из-за пожара эвакуируют общежитие
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На улице Адмирала Макарова, 12А загорелась комната в общежитии
Люди из здания общежития эвакуируется. Некоторые выбегают на улицу в нижнем белье. Женщины выходят с детьми на руках, забрав самое необходимое - документы.
Пожарные работают на месте возгорания.
Все общежитие задымлено.
Обновление 0.17. мск. Пожар локализован. Пожарные ликвидируют последствия горения. О пострадавших пока ничего не известно
Пожарные работают на месте возгорания.
Все общежитие задымлено.
Обновление 0.17. мск. Пожар локализован. Пожарные ликвидируют последствия горения. О пострадавших пока ничего не известно
1 341
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