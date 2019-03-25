Происшествия

29 минут назад

В Липецке из-за пожара эвакуируют общежитие

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#эвакуация #пожар
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В Липецке из-за пожара эвакуируют общежитие

На улице Адмирала Макарова, 12А загорелась комната в общежитии

Люди из здания общежития эвакуируется. Некоторые выбегают на улицу в нижнем белье. Женщины выходят с детьми на руках, забрав самое необходимое - документы. 

Пожарные работают на месте возгорания.

Все общежитие задымлено.

Обновление 0.17. мск. Пожар локализован. Пожарные ликвидируют последствия горения. О пострадавших пока ничего не известно



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#эвакуация #пожар
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Гость

19 минут назад
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