В Липецке из-за пожара эвакуируют общежитие

На улице Адмирала Макарова, 12А загорелась комната в общежитии

Люди из здания общежития эвакуируется. Некоторые выбегают на улицу в нижнем белье. Женщины выходят с детьми на руках, забрав самое необходимое - документы.



Пожарные работают на месте возгорания.



Все общежитие задымлено.



Обновление 0.17. мск. Пожар локализован. Пожарные ликвидируют последствия горения. О пострадавших пока ничего не известно







