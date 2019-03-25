Начальство у нас замечательное, просто ему с народом не повезло

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

На уходящей неделе мы в очередной раз отмечали непобедимость российских дорог, сочувствовали жителям разваливающихся домов и дивились мудрости мэра Данкова, объяснившего, почему жилье рушится.

Ограбив, сыт не будешь







В Липецке на улице Космонавтов мужчина разбил дверь сетевого супермаркета и открыто похитил товары аж на 6 тысяч рублей. Но скушать добычу он не успел, поскольку сразу был схвачен недремлющими сотрудниками Росгвардии.

Все чаще на преступление у нас решаются просто ради еды.

Жильцы 25 домов в Липецке живут каждый день, как последний







В Липецке в любой момент могут развалиться 25 многоквартирных домов. На их ремонт требуется более 30 миллионов рублей, однако в бюджете таких денег, как водится, нет.

… Но вы держитесь.

P.S. Самое старое здание построено в 1951 году, но есть и два совсем свежих – десятиэтажки на улице Зегеля 13а и Терешковой 13а, сданные соответственно в 2000 и 2003 году. Прямо мистика какая-то – может, действительно число «13» связано с происками дьявола? Или просто строители у нас – отнюдь не ангелы?

Жителей Данкова заподозрили в диверсии







А вот глава Данкова, если верить сайту областного управления ЖКХ, выдвинул версию, что общежитие на улице Толстого, 14 разрушается не от времени и долгого отсутствия ремонта, а в результате намеренной диверсии жильцов. Мол, те сами курочат свой дом! Правда, мотивы жильцов в этом случае не понятны. Сам данковский градоначальник Алексей Левин в разговоре с GOROD48 признал, что соседние «общаги» на той же улице в домах «» 17 и 19 признаны аварийными еще в 2012 году. Но они до сих пор не расселены?

Еще один российский начальник, которому страшно не повезло с народом!

Мы живем просто замечательно…







По данным администрации области, средняя зарплата работников торговли в Добринском районе Липецкой области составляет 42 тысячи рублей. И это она еще понизилась, потому что год назад продавцы в Добринке жили еще кучерявее - на 52 тысячи рублей. Это лидер региона по зарплате, на втором месте Чаплыгинский район, где средний заработок – почти 38 тысяч рублей.

У читателей GOROD48 эта официальная статистика вызвала гнев: в комментариях жители Добрински и Чаплыгина писали, что большинство зарабатывают не более 15 тысяч…

Ну, так по отчетам чиновников, у нас и страна одна из самых передовых в мире. По бумагам, живем мы просто замечательно, правда, некоторым уже не хватает средств даже на бумагу (туалетную).

Дело о поножовщине в Ельце







В Ельце в суд направлено уголовное дело в отношении гостя из Ханты-Мансийска, обезобразившего местного криминального авторитета. Поножовщина произошла еще в прошлом году. В местном кафе случился конфликт между двумя группами отдыхающих: по версии следствия, один из мужчин ударил ножом жителя Нижневартовска, за которого тут же вступился его родственник, отрезавший ухо широко известному в узких елецких кругах Александру Чукардину («Чукарде»).

Рассерженный житель России иногда может оказаться опаснее и криминального авторитета.

Горе-парковщики







В центре Липецка в минувшую пятницу эвакуировали несколько автомобилей, нарушавших правила парковки – например, стоявших на «зебре» и т.п. Это мероприятие назвали рейдом по борьбе с нарушителями.

Эх, заглянули бы в любой липецкий двор. Там столько авто стоит на газонах, тротуарах, детских площадках, что можно выполнить месячный план по эвакуации.

Центральную улицу припорошило бумагами Пенсионного фонда







Улицу Советскую 19 марта засыпало документами, которые, как оказалось относились к Пенсионному фонду РФ. Во время перевозки бумаг, одна из пачек выпала из машины и бумаги с печатями разлетелись по всей улице. В пресс-службе ПФР отреагировали мгновенно и, понятное дело, в стиле «Все хорошо, прекрасная маркиза», тут же заявив, что срок действия разбросанных документов давно истек и бумаги везли на утилизацию.

Кто бы сомневался в том, что они скажут иное?!

Данные липецких пациентов попали в Интернет







А в липецком управлении здравоохранения при осуществлении тендеров «слили» в Сеть личные данные, адреса и диагнозы пациентов, грубо нарушив закон о персональных данных. Правда, за это до сих пор никто не понес наказание. Курирующий вопросы здравоохранения заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин погрозил кулаком воздуху – мол, если найдем виновника, то уволим.

Видимо, здесь не удалось сказать, что данные безнадежно устарели – например, все больные разом выздоровели.

Ох, нелегкая эта работа - из болота тащить инкассатора







В Ельце машина с инкассаторами застряла в грязи. Более трех часов потребовалось, чтобы вытащить бронированный автомобиль из «болота» в 7-м микрорайоне.

Инкассация – конечно, крутая служба. С бронежилетами, автоматами, сейфами и расписанным по минутам графиком движения. Но и она ничего не может сделать против извечных российских бед, например – дорог.

Силач-ветеран победил молодых







63-летний житель Новой Деревни Николай Грачев стал чемпионом Воронежской области по пауэрлифтингу, при этом опередил не только своих ровесников, но и абсолютно всех участников соревнований в своей весовой категории. Его ближайшему сопернику, поднявшему в сумме троеборья на 2,5 кг меньше, исполнилось всего 19 лет. При этом Грачев во всех трех видах – жиме лежа, приседании со штангой и становой тяге показал результаты, превышающие действующие ветеранские рекорды России.

Такое все чаще случается в спорте: деды оказываются сильнее внуков. Где уж там «Можем повторить». Ты сначала штангу научись поднимать, как дедушка.

Удивлялся Егор КРЕТОВ



Использованы фото fresher.ru, vop.ru