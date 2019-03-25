Степанов заявил, что виноваты все – от тренера до массажиста, Смаль признал, что его команде везло

Тренеры ЛКС и "Волги" подвели итог игры.

После поражения на своей площадке от саратовской «Волги»с неожиданно крупным счетом – 1:5 главный тренер ЛКС Алексей Степанов дал краткий но беспощадный комментарий по отношению к себе и своим подопечным.

- Мы проиграли заслуженно, уступив в важнейших компонентах игры. Мы проиграли всю борьбу, мы ошибались, недобегали, мы «привозили» себе голы и моменты, мы нарушали игровую дисциплину. Все отработали плохо – начиная от меня и заканчивая массажистом.

Наставник волжан Анатолий Смаль был менее эмоционален, и признал, что, несмотря на огрехи в игре липчан, его команде благоволила и Фортуна.

- Бывают такие игры, когда у тебя в чужие ворота залетает все, что можно. Сегодняшний матч – как раз из таких, сказал Смаль, - По игре я бы не сказал, что мы сильнее соперника на 5:1. Да, мы разбирали игру ЛКС, знали, как хозяева будут играть. Но план планом, но если бы при счете 1:0 в пользу липчан, они бы забили еще один гол, то нам бы пришлось намного тяжелее. У нас есть свои проблемы – во второй «четверке» играют мальчишки 1999-2000 г.р. Сегодня, когда соперник перешел на игру в пять человек, наши взрослые игроки, которых у нас тоже ровно пятеро, смогли в течение 12 минут держать ворота на замке.

Игровая дисциплина у нас сегодня была. Да, молодежь пропустила первый гол, но игровое задание им никто не отменял. В перерыве мне пришлось обратить внимание подопечных на фланговую игру соперников, потому что молодежь неплохо смотрелась в позиционной обороне, но позволяла себя обыгрывать один в один. Нам повезло забили два первых гола в ситуациях, которые могли и не привести к взятию ворот. А соперник чувствует, что по игре не уступает, может быть, даже где-то превосходит, но счет растет не в его пользу. Это сыграло с ЛКС злую шутку: они начали торопиться – а это повлияло на точность в завершающей стадии и умножило ошибки.