Спорт

7 минут назад

Без Бреева на площадке для «МицуБаскета» «ловли нет»

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#Баскетбол #"МицуБаскет"

Во второй игре в Курске хозяевам не хватило трех очков до сотни.

Липецкий «МицуБаскет» проиграл и второй матч в гостях у курских «Русичей». Но если вчера наша команды была близка к тому, чтобы преподнести сенсацию и обыграть занимающую 2-е место в первенстве ЦФО команду, то сегодня липчане проиграли без вариантов с разницей «минус 23 очка» - 74:97.

Одной из главных причин поражения стало отсутствие на площадке играющего тренера Константина Бреева, который вчера «рвался из всех сухожилий» и принес команде 41 очко. Добавим, что 35-летний игрок-тренер уже не в первый раз пропускает вторые матчи.

У «МицуБаскета» остались лишь восемь игроков, поэтому время на площадке получили все, включая 16-летнего Григория Рулева, который сегодня провел на площадке ровно 24 минуты. Самыми результативными в нашей команде стали 22-летний Евгений Чеботарев – 23 очка и самый «ветеранистый» игрок команды 43-летний Валерий Рогачев – 17.

У курян герой вчерашнего поединка (44 очка в одном матче!) Андрей Гребенников поумерил свой пыл, но все равно стал самым метким в своей команде – 21 очко. Добавим, что из 11-ти игроков «Русичей-2», выходивших на площадку, очки набрали абсолютно все.

Решающей в матче стала вторая четверть, которая началась при счете – 15:13 в пользу хозяев. Куряне сумели перебросать липчан почти вдвое – 28:15 и к большому перерыву получили преимущество «+15». Третий игровой отрезок завершился равенством – 22:22, а в четвертом хозяева упрочили свое преимущество – 32:24.

«МицуБаскету», уже обеспечившему себе участие в финальном турнире, осталось провести лишь два матча в регулярном чемпионате – в следующие выходные дома против «ЦСП Динамо-РЭА САЭС» из Десногорска. На кону – 4-е место, на которое претендует также тульский «Арсенал-2». Выше «МицуБаскет» уже не поднимется.

«Русичи» (Курск) - «МицуБаскет» - 97:74 (15:13, 28:15, 22:22, 32:24)

«Русичи»: Рудаков - 6/1+9 перехв., Сазонов - 12/3, Голоцуков - 8, Гребенников - 21/3+9 подб., Козлитин - 4 (Малышев - 5/1, Пахряев - 11, Ярмак - 14/3, Шорстов - 11/3, Поляков - 2, Анохин - 3/1).

«МицуБаскет»: И.Степанов - 14, Жданов - 6, Рулёв - 6, Е.Чеботарёв - 23+11 подб., Рогачёв - 17+17 подб.+7 пер. (Мельгунов - 5/1, Безденежных - 3, Неклюдов - 0).

2-очковые: 22/43 (51,2%) - 24/44 (54,5%). 3-очковые: 15/37 (40,5%) - 3/21 (14,3%). Штрафные: 8/11 (72,7%) - 17/29 (58,6%). Подборы: 36 (28+8) - 50 (34+16). Перехваты: 31 - 13. Потери: 21 - 37. Фолы: 22 - 14. 

Судьи Е.Гусев (Воронеж), Ю.Козлитин (Белгород). 24 марта. Курск. СТК БК Русичи. 100 зрителей.

Положение команд

М

Команда

И

В

П

Р-О

О

1

Брянск

26

25

1

2454-1744

51

2

Русичи

26

21

5

2512-1946

44

3

Тверь

26

19

7

2330-1851

45

4

МицуБаскет

26

12

14

2194-2227

38

5

Арсенал-2

26

12

14

2268-2364

38

6

Юнибаскет-СКМ

26

8

18

1951-2113

34

7

ЦСП Динамо-РЭА САЭС

26

7

19

1920-2280

33

8

ЦСП Динамо-РЭА КАЭС

26

0

26

1833-2937

26

30-31 марта, суббота-воскресенье. Русичи - Брянск. Тверь - Арсенал-2. Юнибаскет-СКМ - ЦСП Динамо-РЭА КАЭС. МицуБаскет - ЦСП Динамо-РЭА САЭС.

17
#Баскетбол #"МицуБаскет"

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