7 минут назад
Без Бреева на площадке для «МицуБаскета» «ловли нет»
Во второй игре в Курске хозяевам не хватило трех очков до сотни.
Липецкий «МицуБаскет» проиграл и второй матч в гостях у курских «Русичей». Но если вчера наша команды была близка к тому, чтобы преподнести сенсацию и обыграть занимающую 2-е место в первенстве ЦФО команду, то сегодня липчане проиграли без вариантов с разницей «минус 23 очка» - 74:97.
Одной из главных причин поражения стало отсутствие на площадке играющего тренера Константина Бреева, который вчера «рвался из всех сухожилий» и принес команде 41 очко. Добавим, что 35-летний игрок-тренер уже не в первый раз пропускает вторые матчи.
У «МицуБаскета» остались лишь восемь игроков, поэтому время на площадке получили все, включая 16-летнего Григория Рулева, который сегодня провел на площадке ровно 24 минуты. Самыми результативными в нашей команде стали 22-летний Евгений Чеботарев – 23 очка и самый «ветеранистый» игрок команды 43-летний Валерий Рогачев – 17.
У курян герой вчерашнего поединка (44 очка в одном матче!) Андрей Гребенников поумерил свой пыл, но все равно стал самым метким в своей команде – 21 очко. Добавим, что из 11-ти игроков «Русичей-2», выходивших на площадку, очки набрали абсолютно все.
Решающей в матче стала вторая четверть, которая началась при счете – 15:13 в пользу хозяев. Куряне сумели перебросать липчан почти вдвое – 28:15 и к большому перерыву получили преимущество «+15». Третий игровой отрезок завершился равенством – 22:22, а в четвертом хозяева упрочили свое преимущество – 32:24.
«МицуБаскету», уже обеспечившему себе участие в финальном турнире, осталось провести лишь два матча в регулярном чемпионате – в следующие выходные дома против «ЦСП Динамо-РЭА САЭС» из Десногорска. На кону – 4-е место, на которое претендует также тульский «Арсенал-2». Выше «МицуБаскет» уже не поднимется.
«Русичи» (Курск) - «МицуБаскет» - 97:74 (15:13, 28:15, 22:22, 32:24)
«Русичи»: Рудаков - 6/1+9 перехв., Сазонов - 12/3, Голоцуков - 8, Гребенников - 21/3+9 подб., Козлитин - 4 (Малышев - 5/1, Пахряев - 11, Ярмак - 14/3, Шорстов - 11/3, Поляков - 2, Анохин - 3/1).
«МицуБаскет»: И.Степанов - 14, Жданов - 6, Рулёв - 6, Е.Чеботарёв - 23+11 подб., Рогачёв - 17+17 подб.+7 пер. (Мельгунов - 5/1, Безденежных - 3, Неклюдов - 0).
2-очковые: 22/43 (51,2%) - 24/44 (54,5%). 3-очковые: 15/37 (40,5%) - 3/21 (14,3%). Штрафные: 8/11 (72,7%) - 17/29 (58,6%). Подборы: 36 (28+8) - 50 (34+16). Перехваты: 31 - 13. Потери: 21 - 37. Фолы: 22 - 14.
Судьи Е.Гусев (Воронеж), Ю.Козлитин (Белгород). 24 марта. Курск. СТК БК Русичи. 100 зрителей.
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
П
|
Р-О
|
О
|
1
|
Брянск
|
26
|
25
|
1
|
2454-1744
|
51
|
2
|
Русичи
|
26
|
21
|
5
|
2512-1946
|
44
|
3
|
Тверь
|
26
|
19
|
7
|
2330-1851
|
45
|
4
|
МицуБаскет
|
26
|
12
|
14
|
2194-2227
|
38
|
5
|
Арсенал-2
|
26
|
12
|
14
|
2268-2364
|
38
|
6
|
Юнибаскет-СКМ
|
26
|
8
|
18
|
1951-2113
|
34
|
7
|
ЦСП Динамо-РЭА САЭС
|
26
|
7
|
19
|
1920-2280
|
33
|
8
|
ЦСП Динамо-РЭА КАЭС
|
26
|
0
|
26
|
1833-2937
|
26
30-31 марта, суббота-воскресенье. Русичи - Брянск. Тверь - Арсенал-2. Юнибаскет-СКМ - ЦСП Динамо-РЭА КАЭС. МицуБаскет - ЦСП Динамо-РЭА САЭС.