Доброе утро, Липецк!

Сегодня 25 марта, на дворе 2019 год. Лет 35 назад советские школьники думали, что в эти времена в СССР уже победит коммунизм и все будут свободно летать в космос.

День с истории



В 1985 году по Центральному телевидению, в дни весенних школьных каникул, начался премьерный показ телефильма «Гостья из будущего». Герой фильма Коля Герасимов попал в 2084 год. Будущее рисовалось автору сценария Киру Булычеву так: люди передвигаются на летательных аппаратах и «автобусах»-телепортах, стреляют лазерами из бластеров, читают друг у друга мысли, свободно летают по туда-сюда по галактике, а криминалом занимаются только инопланетяне.



Что из предполагаемого сбылось? Да в общем-то ничего. Даже биоробота Вертера, обладающего неповторимым смехом, и то не изобрели, не говоря уж о машине времени. Если почитаете этот материал далее, то увидите, что в нашу эру космолетов в некоторых домах по несколько часов в сутки без электричества люди сидят. Все бластеры обесточены. А мысли их по этому поводу можно прочесть даже без миелофона.



Кстати, сегодня День работника культуры в России. И мы на полном основании можем называть их служителями культа. Ведь культура и родилась из древних культов. Поздравьте всех своих знакомых жрецов и жриц сегодня.



Музыкальная пауза



Когда мы публикуем здесь музыку и говорим что она хорошая, значит, так оно и есть. У нас очень, очень хороший вкус, доверьтесь ему.





Ветер переменных направлений



В плане погоды намечается устойчивая тенденция: день ото дня все веселей живем мы и чудесней. Температура воздуха повышается: днем до 4-6 тепла, ночью 1-3 мороза. Переменная облачность, ночью возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Сухой снег маловероятен.



Днем без осадков. Ночью ветер северо-западный, днем – переменных направлений. Получается, что зима все еще подкрадывается к нашим краям, пока все спят, и утром убегает, потому что опять приходит весна.



Транспорт



Утро понедельника начинаем без пробок. Смотрим на карту и строим маршрут, минуя улицы Гагарина, Катукова и Советскую.







В Липецке вновь отключения электроэнергии



В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения 25 марта с 09:00 до 17:00 не будет электричества в жилых домах частного сектора по ул. Маяковского, ул. 20-Партсъезда, ул. Красная, ул. Арктическая, ул. С.Щедрина, ул. Дарвина, ул. Энергетическая, ул. Чапаева, ул. Димитрова, ул. Студеновская.



с 25 по 29 марта с 09:00 до 16:00 не будет электричества в жилых домах частного сектора по ул. Жактовская.



Тем временем



Пользователи Глобальной Сети нашли себе новое развлечение – читать фейковые странные новости про вымышленного мужчину.



«В 2013 году в США появился мем про «мужчину из Флориды» — стереотипногого «худшего супергероя в истории», который вечно попадает в странные ситуации. Это связано с большим количеством безумных новостей, в заголовках которых фигурирует «мужчина из Флориды». Например, в 2019 году выходили такие материалы: «Мужчина из Флориды ограбил магазин с алкогольными напитками в маске Человека-Паука» и «Мужчина из Флориды нашёл в туалете ярко-зелёную игуану и позвонил в 911», - пишет



Суть флэшмоба американских интернет-пользователей такова: вбить в поисковик слова «мужчина из Флориды» вместе с датой своего рождения. Поиск выдает очередную дурацкую «новость» про мужчину из Флориды, датированную днем вашего рождения.



А в России шутку локализовали, теперь у нас есть такой же бестолковый и одиозный «житель Омска», который, судя по заголовкам, живет на всю катушку:



«У жителя Омска в туалете взорвался самогонный аппарат»

«Омич, сбитый машиной, обиделся и ушел с места аварии»

«Житель Омска устроил фотосессию на крыше полицейского УАЗика»



Автор этих строк примерила этот флэшмоб на себя, загуглив «житель Омска» вместе с датой своего рождения. И вот что



Не то чтобы стало как-то легче жить, или ярче засветило солнце, но что ж, шутка все-таки забавная. Вы можете загуглить «житель Омска» вместе со своей датой рождения и узнать, что этот отчаянный нонкомформист вытворял, пока вы принимали поздравления под звон бокалов.



Итак, встречайте новый день вместе с GOROD48! Будьте счастливы и помните: все самые свежие новости здесь.



Фото: balkans.kp.ru















В 1985 году по Центральному телевидению, в дни весенних школьных каникул, начался премьерный показ телефильма «Гостья из будущего». Герой фильма Коля Герасимов попал в 2084 год. Будущее рисовалось автору сценария Киру Булычеву так: люди передвигаются на летательных аппаратах и «автобусах»-телепортах, стреляют лазерами из бластеров, читают друг у друга мысли, свободно летают по туда-сюда по галактике, а криминалом занимаются только инопланетяне.Что из предполагаемого сбылось? Да в общем-то ничего. Даже биоробота Вертера, обладающего неповторимым смехом, и то не изобрели, не говоря уж о машине времени. Если почитаете этот материал далее, то увидите, что в нашу эру космолетов в некоторых домах по несколько часов в сутки без электричества люди сидят. Все бластеры обесточены. А мысли их по этому поводу можно прочесть даже без миелофона.Кстати, сегодня День работника культуры в России. И мы на полном основании можем называть их служителями культа. Ведь культура и родилась из древних культов. Поздравьте всех своих знакомых жрецов и жриц сегодня.Когда мы публикуем здесь музыку и говорим что она хорошая, значит, так оно и есть. У нас очень, очень хороший вкус, доверьтесь ему.В плане погоды намечается устойчивая тенденция: день ото дня все веселей живем мы и чудесней. Температура воздуха повышается: днем до 4-6 тепла, ночью 1-3 мороза. Переменная облачность, ночью возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Сухой снег маловероятен.Днем без осадков. Ночью ветер северо-западный, днем – переменных направлений. Получается, что зима все еще подкрадывается к нашим краям, пока все спят, и утром убегает, потому что опять приходит весна.Утро понедельника начинаем без пробок. Смотрим на карту и строим маршрут, минуя улицы Гагарина, Катукова и Советскую.В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения 25 марта с 09:00 до 17:00 не будет электричества в жилых домах частного сектора по ул. Маяковского, ул. 20-Партсъезда, ул. Красная, ул. Арктическая, ул. С.Щедрина, ул. Дарвина, ул. Энергетическая, ул. Чапаева, ул. Димитрова, ул. Студеновская.с 25 по 29 марта с 09:00 до 16:00 не будет электричества в жилых домах частного сектора по ул. Жактовская.Пользователи Глобальной Сети нашли себе новое развлечение – читать фейковые странные новости про вымышленного мужчину.«В 2013 году в США появился мем про «мужчину из Флориды» — стереотипногого «худшего супергероя в истории», который вечно попадает в странные ситуации. Это связано с большим количеством безумных новостей, в заголовках которых фигурирует «мужчина из Флориды». Например, в 2019 году выходили такие материалы: «Мужчина из Флориды ограбил магазин с алкогольными напитками в маске Человека-Паука» и «Мужчина из Флориды нашёл в туалете ярко-зелёную игуану и позвонил в 911», - пишет источник Суть флэшмоба американских интернет-пользователей такова: вбить в поисковик слова «мужчина из Флориды» вместе с датой своего рождения. Поиск выдает очередную дурацкую «новость» про мужчину из Флориды, датированную днем вашего рождения.А в России шутку локализовали, теперь у нас есть такой же бестолковый и одиозный «житель Омска», который, судя по заголовкам, живет на всю катушку:«У жителя Омска в туалете взорвался самогонный аппарат»«Омич, сбитый машиной, обиделся и ушел с места аварии»«Житель Омска устроил фотосессию на крыше полицейского УАЗика»Автор этих строк примерила этот флэшмоб на себя, загуглив «житель Омска» вместе с датой своего рождения. И вот что выдал поисковик : «Житель Омска на спор порезал себя и голый бросался под машины».Не то чтобы стало как-то легче жить, или ярче засветило солнце, но что ж, шутка все-таки забавная. Вы можете загуглить «житель Омска» вместе со своей датой рождения и узнать, что этот отчаянный нонкомформист вытворял, пока вы принимали поздравления под звон бокалов.Итак, встречайте новый день вместе с GOROD48! Будьте счастливы и помните: все самые свежие новости здесь.