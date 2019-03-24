Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену

Два подростка напали на мужчину и женщину в пригороде Улан-Удэ.

Отмечается, что подростки избили мужчину. После этого они затащили его жену в заброшенное здание и надругались над ней.



В настоящее время избитый мужчина госпитализирован. Полиция задержала подростков. Против них уже завели уголовное дело, сообщает Газета.ру со ссылкой на РЕН.ТВ

