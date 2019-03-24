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Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену
Два подростка напали на мужчину и женщину в пригороде Улан-Удэ.
Отмечается, что подростки избили мужчину. После этого они затащили его жену в заброшенное здание и надругались над ней.
В настоящее время избитый мужчина госпитализирован. Полиция задержала подростков. Против них уже завели уголовное дело, сообщает Газета.ру со ссылкой на РЕН.ТВ
В настоящее время избитый мужчина госпитализирован. Полиция задержала подростков. Против них уже завели уголовное дело, сообщает Газета.ру со ссылкой на РЕН.ТВ