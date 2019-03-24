И уезжает из ЛА

Анджелина Джоли уходит из кино, сообщает National Enquirer.

По данным издания, актриса решила переехать из родного Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и заняться театральной карьерой. Кроме того, отмечалось, что Джоли недовольна отсутствием поддержки от режиссеров и коллег во время развода с Брэдом Питтом.

Однако это могут быть не единственные причины, пишет РЕН ТВ со ссылкой на The Sun LA. Многие друзья актрисы выступили в поддержку Питта во время развода.

В то же время голливудские продюсеры стали меньше приглашать Джоли сниматься из-за ее ненадежности. Так, последний нервный срыв актрисы привел к убыткам в $1 млн из-за недельного простоя.

«Ее берут в проекты неохотно — слишком большая страховка от форс-мажора», — добавили источники издания.

Источник: iz.ru