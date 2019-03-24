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В ЛНР сообщили об обстреле украинскими силовиками района Золотого
Народная милиция провозглашенной республики передала информацию об этом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по району населенного пункта Золотое на линии соприкосновения в Донбассе, где Киев в воскресенье планировал в одностороннем порядке открыть одноименный контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщил представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
"Мы зафиксировали обстрел [со стороны ВСУ] на участке Золотое-4 - Золотое-5 с применением станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов", - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - Ждем дальнейших провокаций".
Марочко сообщил, что передал информацию об обстрелах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и призвал наблюдателей оказать содействие в оповещении мирных жителей об опасности перехода через КПВВ. "Если люди пойдут по этой дороге, это для них небезопасно. Мы информируем население при помощи громкоговорителя, на месте развернут информационный пункт", - подчеркнул Марочко.
В свою очередь уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего сообщил, что Киев передумал открывать пропускной пункт, однако готовит новые провокации. "Я думаю, ни для кого не будет неожиданностью, что сегодня Украина предпримет провокации, и провокации достаточно серьезные, - сообщил полпред. - Несмотря на то, что СММ ОБСЕ заявила об обнаружении мин на той дороге, по которой собираются отправить людей с украинской стороны [к КПВВ "Золотое"]. Несмотря на то, что за время "весеннего перемирия" по сводке, опубликованной ОБСЕ пару дней назад, [зафиксировано] 11 нарушений, из которых семь - с применением тяжелого вооружения, несмотря на все это, Украина продолжает рассказывать, что все это [открытие КПВВ] безопасно".
Ранее в Киеве заявили о намерении в одностороннем порядке открыть переход на КПВВ "Золотое" 24 марта. В ЛНР назвали такое решение провокацией с целью обострения обстановки для отмены выборов в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса, где президент Украины Петр Порошенко "не пользуется поддержкой населения". Глава республики в свою очередь заявил, что КПВВ "Золотое" со стороны ЛНР будет закрыт до согласования вопроса сторонами конфликта в Донбассе на минских переговорах. В минувшую субботу пресс-служба украинского командования силовой операции в Донбассе заявила о "невозможности открытия КПВВ "Золотое".
В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Пешее передвижение по мосту через реку, который был частично подорван украинскими военными в начале 2015 года, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту, который ЛНР неоднократно предлагала восстановить, сейчас невозможно, сообщает ТАСС.
"Мы зафиксировали обстрел [со стороны ВСУ] на участке Золотое-4 - Золотое-5 с применением станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов", - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - Ждем дальнейших провокаций".
Марочко сообщил, что передал информацию об обстрелах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и призвал наблюдателей оказать содействие в оповещении мирных жителей об опасности перехода через КПВВ. "Если люди пойдут по этой дороге, это для них небезопасно. Мы информируем население при помощи громкоговорителя, на месте развернут информационный пункт", - подчеркнул Марочко.
В свою очередь уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего сообщил, что Киев передумал открывать пропускной пункт, однако готовит новые провокации. "Я думаю, ни для кого не будет неожиданностью, что сегодня Украина предпримет провокации, и провокации достаточно серьезные, - сообщил полпред. - Несмотря на то, что СММ ОБСЕ заявила об обнаружении мин на той дороге, по которой собираются отправить людей с украинской стороны [к КПВВ "Золотое"]. Несмотря на то, что за время "весеннего перемирия" по сводке, опубликованной ОБСЕ пару дней назад, [зафиксировано] 11 нарушений, из которых семь - с применением тяжелого вооружения, несмотря на все это, Украина продолжает рассказывать, что все это [открытие КПВВ] безопасно".
Ранее в Киеве заявили о намерении в одностороннем порядке открыть переход на КПВВ "Золотое" 24 марта. В ЛНР назвали такое решение провокацией с целью обострения обстановки для отмены выборов в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса, где президент Украины Петр Порошенко "не пользуется поддержкой населения". Глава республики в свою очередь заявил, что КПВВ "Золотое" со стороны ЛНР будет закрыт до согласования вопроса сторонами конфликта в Донбассе на минских переговорах. В минувшую субботу пресс-служба украинского командования силовой операции в Донбассе заявила о "невозможности открытия КПВВ "Золотое".
В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Пешее передвижение по мосту через реку, который был частично подорван украинскими военными в начале 2015 года, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту, который ЛНР неоднократно предлагала восстановить, сейчас невозможно, сообщает ТАСС.