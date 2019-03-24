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51 минуту назад

Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

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Весельная лодка Федора Конюхова попала в череду штормов в Тихом океане. Путешественник смог справиться с восьмиметровыми волнами. Об этом сообщил руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.

"Сейчас уже шторм пошел на спад, ветер упал до 25 узлов (45 километров в час). У Федора в океане ночь. До мыса Горн 2,3 тысячи километров. Идет по курсу", - приводит слова Конюхова-младшего РИА Новости.

В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.

Ранее путешественник, в одиночку переплывающий океан на весельной лодке, сообщал, что океан пытался разбить его лодку огромными волнами, "удар за ударом".

Отмечается, что длина волн достигала 300-350 метров, а их скорость составляла 90 километров в час.

В штабе также сообщили, что Федору Конюхову придется выдержать 4 шторма подряд.

"Волна 5-6 метров будет сопровождать лодку "Акрос" до четверга", - предупредили в штабе экспедиции.

Источник: iz.ru

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