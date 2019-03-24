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Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Весельная лодка Федора Конюхова попала в череду штормов в Тихом океане. Путешественник смог справиться с восьмиметровыми волнами. Об этом сообщил руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Ранее путешественник, в одиночку переплывающий океан на весельной лодке, сообщал, что океан пытался разбить его лодку огромными волнами, "удар за ударом".
Отмечается, что длина волн достигала 300-350 метров, а их скорость составляла 90 километров в час.
В штабе также сообщили, что Федору Конюхову придется выдержать 4 шторма подряд.
"Волна 5-6 метров будет сопровождать лодку "Акрос" до четверга", - предупредили в штабе экспедиции.
Источник: iz.ru