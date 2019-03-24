Курский «Джордан», по сути, обыграл липецких баскетболистов в одиночку (ФОТО)

Даже рекорд играющего тренера липчан Константина Бреева - 41 очко на этот раз не помог.

Липецкие баскетболисты провели суперрезультативный матч в Курске с местными «Русичами-2». Обеим командам не хватило чуть-чуть до сотни очков, и в итоге сильнее оказались хозяева паркета – 92:86.

Решающим фактором, обеспечившим результат, стала вдохновенная игра 19-летнего нападающего курской команды Андрея Гребенникова (на фото вверху №34), набравшего 44 (!) очка т.е. почти половину у своей команды.

Игра держала зрителей в напряжении, хотя «Русичи-2» все время были немного впереди. Первая четверть завершилась в пользу местной команды – 24:21, вторая – 20:17, что дало курянам «+6» к большому перерыву.







В Курске в отличие от Липецка на баскетбол ходит немало зрителей.



Третий отрезок липчане оставили за собой – 26:24 и заключительная четверть началась при преимуществе «Русичей-2» в четыре очка, что по такой результативной игре – мизер. Правда, хозяева в основном за счет действий Гребенникова быстро увеличили отрыв до 9 очков. Липчане приблизились на опасное расстояние после того, как с передачи играющего тренера Константина Бреева опытный Валерий Рогачев в красивом прыжке исполнил техочковый, счет стал 81:78 в пользу курян. А затем Бреев принес два очка и разрыв сократился до минимума – 81:80. Играть оставалось чуть меньше пяти минут…

Именно в этом ключевой момент Андрей Гребенников реализовал два трехочковых, на что липчане ответили лишь двумя очками Никиты Безденежных – 87:82.







Бреев продолжал биться, положил в чужую корзину два очка – 87:84, но очередной двухочковый Гребенникова и один точный штрафной в исполнении Михаила Пахряева сделали счет за полторы минуты до финального свистка – 90:84. В итоге шестиочковое отставание липчан так и не растаяло…

Для Гребенникова, прибавившего к своей фантастической результативности 11 подборов, сегодняшний матч стал лучшим в жизни. Прежним рекордом вундеркинда было 31 очко за матч.







Бреев (№20) сражался, как мог - и забивал, и оборонялся.

Но и наш опытный Константин Бреев в этом матче был немногим хуже: он установил свой личный рекорд сезона – 41 очко за игру. Кроме него лишь один липчанин Дмитрий Неклюдов сумел набрать больше десятка очков – 13.

Обе команда и особенно их лидеры заслужили аплодисментов за этот матч. Сегодня в Курске пройдет повторная игра.



Фото vk.com/bkrusichi

