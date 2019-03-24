Спорт

57 минут назад

Новый начальник липецкого спорта занял 10-е место в чемпионате ЦФО по блицу

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Новый начальник липецкого спорта занял 10-е место в чемпионате ЦФО по блицу

Чемпионом в быстрых шахматах и блице стал наш липецкий международный мастер Гор Айрапетян.

Чемпионат Центрального федерального округа по быстрым шахматам и блицу в игровом зале липецкой ДЮСШ №4 вылились в триумф нашего международного мастера Гора Айрапетяна.

В турнире по быстрым шахматам (рапиду) липецкий шахматист показал великолепный результат – 8,5 очков из 9 возможных.

Единственную ничью Айрапетян сделал в 5-м туре, играя белыми, с международным мастером из Смоленска Сергеем Грищенко. Тот в свою очередь кроме ничьей с Айрапетяном допустил мирный исход еще и в партии с Василием Воловичем из Воронежа.

В итоге Грищенко занял 2-е место в 8-ю очками, а Волович стал «бронзовым» призером, набрав 7 очков.

29-летний Гор Айрапетян во второй раз в карьере становится чемпионом ЦФО по рапиду.

В соревнованиях по блицу он тоже не знал себе равных – 9 очков из 11. Липчанин проиграл лишь в заключительном туре туляку Артему Садовскому, но эта встреча уже не влияла на турнирное положение Айрапетяна – чемпионство он обеспечил себе досрочно.

Второе место занял еще один наш земляк Владимир Зайцев – 8,5 очков, замкнул «тройку» призеров Александр Фролов из Подмосковья, набравший такое же количество очков, но уступивший по дополнительным показателям.

Отметим, что 6-е место занял Данила Манелюк из Тульской области – 7,5 очков, которому исполнилось всего 12 лет.

Принял участие в турнире и новоиспеченный начальник областного управления по физкультуре и спорту Михаил Маринин (на фото), который вместе с целой группой спортсменов набрал 7,0 очков, и по дополнительным показателям занял 10-е место.

Среди женщин липчанок в призерах не оказалась. Чемпионкой по быстрым шахматам стала Маргарита Щепеткова из Владимира - 8,0 из 9, в соревнованиях по блицу первенствовала Глафира Усачева из подмосковного Серпухова - 10,5 из 12.

Лучшее место среди наших землячек заняла Регина Красникова из Лебедяни – 5-е в рапиде, набрав 5,5 очков.

Фото chess48.ru


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Комментарии (8)

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Ворчун

9 минут назад
Теперь вся область будет в шахматы играть!
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Таксор

18 минут назад
Я его сто раз обыгрывал
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Так победим!

21 минуту назад
Вот это прорыв! Это огромный успех липецкого спорта! Ему бы ещё замов толковых подобрать, которые играли бы в домино и шашки. Давно пора заканчивать с затратными футболами-хоккеями, где всё равно никто ничего не выигрывал уже 60 лет. Надежды города Липы традиционные виды спорта нашего региона: карты, домино, пристенок, чапаевцы и литробол.
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3D

24 минуты назад
А ГDЕ фото чемпиона?? Этот на фотке КТО???
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Крамник

26 минут назад
Занял лично или в команде? Если в команде вместе с другими?. 10 из скольки? Пипец. А дальше Липецка слабо? Давайте дальше оправдывать его назначение.
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Ой, ты дебил

27 минут назад
саша, . Ждать от жиробаса - ювелира улучшений в Липецком спорте. жто - лицо нашего спорта? Это полное днище.
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Ктулху

35 минут назад
На фото Гор Айрапетян? Липчанин?
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саша

36 минут назад
молодец парень, тем более сказывалось неожиданное назначение и навалившие заботы -будем ждать в скором будущем появления олимпийских призеров и чемпионов мира, а то после ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВЫБОРОВ акромя миллиона, выигранного на тербунскую кочегарку за -20 лет и вспомнить нечего-МОЛОДЕЦ
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