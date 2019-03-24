Новый начальник липецкого спорта занял 10-е место в чемпионате ЦФО по блицу

Чемпионом в быстрых шахматах и блице стал наш липецкий международный мастер Гор Айрапетян.

Чемпионат Центрального федерального округа по быстрым шахматам и блицу в игровом зале липецкой ДЮСШ №4 вылились в триумф нашего международного мастера Гора Айрапетяна.

В турнире по быстрым шахматам (рапиду) липецкий шахматист показал великолепный результат – 8,5 очков из 9 возможных.

Единственную ничью Айрапетян сделал в 5-м туре, играя белыми, с международным мастером из Смоленска Сергеем Грищенко. Тот в свою очередь кроме ничьей с Айрапетяном допустил мирный исход еще и в партии с Василием Воловичем из Воронежа.

В итоге Грищенко занял 2-е место в 8-ю очками, а Волович стал «бронзовым» призером, набрав 7 очков.

29-летний Гор Айрапетян во второй раз в карьере становится чемпионом ЦФО по рапиду.

В соревнованиях по блицу он тоже не знал себе равных – 9 очков из 11. Липчанин проиграл лишь в заключительном туре туляку Артему Садовскому, но эта встреча уже не влияла на турнирное положение Айрапетяна – чемпионство он обеспечил себе досрочно.

Второе место занял еще один наш земляк Владимир Зайцев – 8,5 очков, замкнул «тройку» призеров Александр Фролов из Подмосковья, набравший такое же количество очков, но уступивший по дополнительным показателям.

Отметим, что 6-е место занял Данила Манелюк из Тульской области – 7,5 очков, которому исполнилось всего 12 лет.

Принял участие в турнире и новоиспеченный начальник областного управления по физкультуре и спорту Михаил Маринин (на фото), который вместе с целой группой спортсменов набрал 7,0 очков, и по дополнительным показателям занял 10-е место.

Среди женщин липчанок в призерах не оказалась. Чемпионкой по быстрым шахматам стала Маргарита Щепеткова из Владимира - 8,0 из 9, в соревнованиях по блицу первенствовала Глафира Усачева из подмосковного Серпухова - 10,5 из 12.

Лучшее место среди наших землячек заняла Регина Красникова из Лебедяни – 5-е в рапиде, набрав 5,5 очков.



Фото chess48.ru