Липчане покажут в Европе старинную татарскую борьбу

Два наших земляка прошли отбор в сборную России для подготовки к чемпионату мира по борьбе на поясах.

Двое липчан попали на пьедестал почета Кубка России по борьбе на поясах, который завершился в Рязани на ковре местной Академии единоборств.

В весовой категории до 58 кг Елизавета Повернова дошла до финала, в котором уступила Анастасии Репиной из Москвы, получив «серебряную» медаль.

Виктор Шестопалов в весовой категории у мужчин до 100 кг занял 3-е место, а победил здесь Виталий Белянов из Башкирии.

Оба наших спортсмена, как призеры соревнований, включены в состав сборной России для подготовки к чемпионату мира по борьбе на поясах, который пройдет в августе в Литве.

Подготовил спортсменов тренер ОК СШОР Ислам Ибрагимов, который в Рязани обслуживал встречи в качестве главного судьи.

В соревнованиях приняли участие 240 борцов из 23-х регионов России.

Борьба на поясах – один из древнейших видов выдов спорта, известный в разных модификациях у многих народов, особенно у тюркских. За основу современной борьба на поясах взяты правила татарского единоборства «куреш». С 2002 года проводятся чемпионаты мира по борьбе на поясах. На данный момент из 16 чемпионатов 13 прошли на территории бывшего СССР (6 из них – в России, включая чемпионат-2018 в Казани) по одному в Турции, Иране и африканском Того.



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