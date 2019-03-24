сегодня, 09:21
Липчане покажут в Европе старинную татарскую борьбу
Два наших земляка прошли отбор в сборную России для подготовки к чемпионату мира по борьбе на поясах.
Двое липчан попали на пьедестал почета Кубка России по борьбе на поясах, который завершился в Рязани на ковре местной Академии единоборств.
В весовой категории до 58 кг Елизавета Повернова дошла до финала, в котором уступила Анастасии Репиной из Москвы, получив «серебряную» медаль.
Виктор Шестопалов в весовой категории у мужчин до 100 кг занял 3-е место, а победил здесь Виталий Белянов из Башкирии.
Оба наших спортсмена, как призеры соревнований, включены в состав сборной России для подготовки к чемпионату мира по борьбе на поясах, который пройдет в августе в Литве.
Подготовил спортсменов тренер ОК СШОР Ислам Ибрагимов, который в Рязани обслуживал встречи в качестве главного судьи.
В соревнованиях приняли участие 240 борцов из 23-х регионов России.
Борьба на поясах – один из древнейших видов выдов спорта, известный в разных модификациях у многих народов, особенно у тюркских. За основу современной борьба на поясах взяты правила татарского единоборства «куреш». С 2002 года проводятся чемпионаты мира по борьбе на поясах. На данный момент из 16 чемпионатов 13 прошли на территории бывшего СССР (6 из них – в России, включая чемпионат-2018 в Казани) по одному в Турции, Иране и африканском Того.
Фото ehokg.org