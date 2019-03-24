Общество

27 минут назад

Почти 2 млн задолжали рабочим птицефабрики в Липецкой области

2 288
#задолженность
Почти 2 млн задолжали рабочим птицефабрики в Липецкой области
По результатам проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда в Липецкой области в АО птицефабрика «Задонская» была выявлена задолженность по заработной плате за январь 2019 года перед 140 работниками предприятия в сумме 1 млн. 973 тыс. рублей, сообщает Госинспекция труда липецкой области.

Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.

В отношении виновных лиц возбуждено дело об административном правонарушении.
2 288
#задолженность

Комментарии (2)

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За СССР

9 минут назад
Зачем такая власть где людям заработу не выплачивают зарплату . Россияне что негры на плотации . Вот истинный оскал капитализьма , пора свернуть ему шею .
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Смешно читать

16 минут назад
Задолженность по зарплате бывшим работникам АО"Липецкгеология"не погашена с апреля 2018 года,а вы о каких-то 2-3 месяцах говорите!Все суды выиграны,а деньги так и не выплачиваются.
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