Общество
27 минут назад
Почти 2 млн задолжали рабочим птицефабрики в Липецкой области
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По результатам проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда в Липецкой области в АО птицефабрика «Задонская» была выявлена задолженность по заработной плате за январь 2019 года перед 140 работниками предприятия в сумме 1 млн. 973 тыс. рублей, сообщает Госинспекция труда липецкой области.
Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.
В отношении виновных лиц возбуждено дело об административном правонарушении.
Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.
В отношении виновных лиц возбуждено дело об административном правонарушении.
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