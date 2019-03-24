В мире
44 минуты назад
Россиянин пытался вывезти с Бали орангутана, напоив его снотворным
На Бали задержан россиянин Андрей Жестков, который пытался вывезти орангутана.
Животное было обнаружено в багаже 27-летнего мужчины в аэропорту. Он напоил двухлетнего орангутана снотворным. По словам россиянина, обезьяну он получил от друга в подарок.
«Российские дипломаты получили соответствующее уведомление о случившемся, в настоящее время заведующий консульским отделом разбирается в инциденте», — прокомментировал задержание официальный представитель посольства России в Джакарте Денис Тетюшин (цитата по Lenta.ru).
Согласно законодательству Индонезии, незаконный вывоз диких животных за пределы государства наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере 7 тысяч долларов (около 446 тысяч рублей).
Источник: www.znak.com
«Российские дипломаты получили соответствующее уведомление о случившемся, в настоящее время заведующий консульским отделом разбирается в инциденте», — прокомментировал задержание официальный представитель посольства России в Джакарте Денис Тетюшин (цитата по Lenta.ru).
Согласно законодательству Индонезии, незаконный вывоз диких животных за пределы государства наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере 7 тысяч долларов (около 446 тысяч рублей).
Источник: www.znak.com