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44 минуты назад

Россиянин пытался вывезти с Бали орангутана, напоив его снотворным

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На Бали задержан россиянин Андрей Жестков, который пытался вывезти орангутана.

Животное было обнаружено в багаже 27-летнего мужчины в аэропорту. Он напоил двухлетнего орангутана снотворным. По словам россиянина, обезьяну он получил от друга в подарок. 

«Российские дипломаты получили соответствующее уведомление о случившемся, в настоящее время заведующий консульским отделом разбирается в инциденте», — прокомментировал задержание официальный представитель посольства России в Джакарте Денис Тетюшин (цитата по Lenta.ru).

Согласно законодательству Индонезии, незаконный вывоз диких животных за пределы государства наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере 7 тысяч долларов (около 446 тысяч рублей).

Источник: www.znak.com

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