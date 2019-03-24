Мальчик устроил пожар и сжёг свою семью заживо в Красноярском крае

В селе Таскино Каратузского района Красноярского края 10-летний мальчик устроил пожар в своем доме. В пожаре заживо сгорела вся семья ребенка: отец с матерью и двое детей в возрасте года и девяти лет. Спастись удалось десятилетнему мальчику.





СМИ сообщают, что 10-летний мальчик, которому удалось спастись, страдает психическими отклонениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", расследование дела продолжается. Виновник пожара помещен в психиатрическую лечебницу, сообщает

По предварительной информации следствия, пожар начался в 16:00, когда 10-летний ребенок стал растапливать печь при помощи бензина. Пожар возник молниеносно, родители и дети в это время спали. Все четверо погибли в огне. Как сообщили в региональном МЧС, пожар устранили лишь через два с половиной часа. Площадь возгорания составила 192 квадратных метра.СМИ сообщают, что 10-летний мальчик, которому удалось спастись, страдает психическими отклонениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", расследование дела продолжается. Виновник пожара помещен в психиатрическую лечебницу, сообщает zapad24.ru