45 минут назад
Мальчик устроил пожар и сжёг свою семью заживо в Красноярском крае
В селе Таскино Каратузского района Красноярского края 10-летний мальчик устроил пожар в своем доме. В пожаре заживо сгорела вся семья ребенка: отец с матерью и двое детей в возрасте года и девяти лет. Спастись удалось десятилетнему мальчику.
СМИ сообщают, что 10-летний мальчик, которому удалось спастись, страдает психическими отклонениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", расследование дела продолжается. Виновник пожара помещен в психиатрическую лечебницу, сообщает zapad24.ru.