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49 минут назад
В США назвали Су-35С «слишком хорошим» истребителем
Российский истребитель Су-35С настолько хорош, что может сравниться даже с новейшими Су-57, пишет The National Interest.
Американское издание отмечает, что Воздушно-космические силы (ВКС) России испытали Су-35С во время операции в Сирии, и несмотря на то, что у самолета были «малоинтенсивные боевые задачи», он отлично себя проявил.
Подчеркивается, что Су-35С — один из самых совершенных российских военных самолетов, который был основой ВКС до завершения разработки истребителя-невидимки С-57.
«В качестве глубокой модернизации мощного советского истребителя Су-27, Су-35С может похвастаться обновленной авионикой (бортовая электроника), новой облегченной рамой, возможностью трехмерной векторной тяги и значительно расширенным набором вооружения», — пишет издание.
Автор материала отмечает, что Су-35С оснащен ракетами класса воздух-воздух Р-77, которые составят выгодную конкуренцию американским AIM-120 AMRAAM и противокорабельным вариантом российских крылатых ракет «Калибр».
«Но Су-35С настолько хорош, что по производительности и универсальности не уступает своему преемнику Су-57», — говорится в материале.
Издание полагает, что российское Минобороны рассматривает Су-57 как долгосрочную инвестицию и как будущую основу ВКС. В то же время Су-35С продолжает занимать важнейшее место в российской военной авиации, пишут "Известия".
В сентябре прошлого года американские СМИ назвали Су-35 ночным кошмаром и головной болью для ВВС США.
Подчеркивается, что Су-35С — один из самых совершенных российских военных самолетов, который был основой ВКС до завершения разработки истребителя-невидимки С-57.
«В качестве глубокой модернизации мощного советского истребителя Су-27, Су-35С может похвастаться обновленной авионикой (бортовая электроника), новой облегченной рамой, возможностью трехмерной векторной тяги и значительно расширенным набором вооружения», — пишет издание.
Автор материала отмечает, что Су-35С оснащен ракетами класса воздух-воздух Р-77, которые составят выгодную конкуренцию американским AIM-120 AMRAAM и противокорабельным вариантом российских крылатых ракет «Калибр».
«Но Су-35С настолько хорош, что по производительности и универсальности не уступает своему преемнику Су-57», — говорится в материале.
Издание полагает, что российское Минобороны рассматривает Су-57 как долгосрочную инвестицию и как будущую основу ВКС. В то же время Су-35С продолжает занимать важнейшее место в российской военной авиации, пишут "Известия".
В сентябре прошлого года американские СМИ назвали Су-35 ночным кошмаром и головной болью для ВВС США.