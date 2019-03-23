Спорт

50 минут назад

Липчанке все равно, где бить соперниц - в Турции или Ростове-на-Дону (ФОТО)

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#Тхэквондо #Ирина Мещерякова
Липчанке все равно, где бить соперниц - в Турции или Ростове-на-Дону (ФОТО)

В «Кубке Дона» липецкая тхэквондистка добралась до «бронзовой» медали.

«Звездочка» липецкого тхэквондо 16-летняя Ирина Мещерякова поднялась на пьедестал почета крупных Всероссийских соревнований «Кубок Дона» в Ростове-на-Дону.

В весовой категории до 52 кг среди девушек 15-17 лет выступали более 30 участниц. Наша землячка провела четыре боя, в которых выиграла у представительниц Астрахани, Ростова-на-Дону и Краснодара. Лишь в полуфинале Ирина уступила спортсменке из Санкт-Петербурга, итог – 3-е место.

Напомним, что в феврале Мещерякова завоевала «бронзовую» медаль и в международных соревнованиях в Анталье на Кубок президента Турции.

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Спортивный зал в Ростове-на-Дону. Липчанам о таком только мечтать

Впрочем, желаем Ирине движения вверх по пьедесталу почета, ведь впереди у нее главное соревнование – первенство России среди юниорок в мае в Хабаровске. Для воспитанницы ОК СШОР это будет серьезное испытание, ведь год назад Мещерякова становилась сильнейшей юниоркой страны, правда в другой весовой категории – до 46 кг, а теперь ей предстоит подниматься «с нуля» среди новых соперниц.

Медальный улов липчан в «Кубке Дона» вообще получился солидным, если брать и более молодых спортсменов.

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Липецкая команда

14-летняя Софья Ефанова стала победительницей соревнований, правда, липчанка еще с прошлого года выступает за Тамбовскую область. В своих возрастных и весовых категориях в списки призеров попали также Алина Попова (1-е место), Кирилл Мусонов, Мария Ворошилина (2-е место), Давид Ромас, Елизавета Шалухина (3-е место).

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#Тхэквондо #Ирина Мещерякова

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