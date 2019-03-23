Происшествия

35 минут назад

296 000 рублей отдал 80-летний старик мошенникам с жалостливой историей

4 358
#мошенничество
296 000 рублей отдал 80-летний старик мошенникам с жалостливой историей

Пенсионер поверил в рассказ о попавших в аварию людях.

22 марта в полицию обратился 80-летний липчанин, ставший жертвой мошенников. Фабулу преступления GOROD48 рассказали пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

21 марта пенсионера остановил на улице Меркулова незнакомец. Он поведал старику жалостливую историю о родных, попавших в автомобильную аварию, и попросил деньги на их лечение. За помощь мошенник обещал в несколько раз большую сумму, чем даст ему пенсионер. 

Пожилой мужчина согласился и сел с новым знакомым в машину, где сидел сообщник мошенника. Преступники отвезли старика в банк, там он снял 150 000 рублей. Мошенник заявил, что этих денег мало и старик дал ему еще 146 000.  Вернуть деньги липчанину обещали уже на следующий день. Однако вчера с пенсионером никто не связался и он отправился в полицию.

Полицейские предупреждают: пожилые люди чаще других попадают под влияние мошенников. Расскажите своим престарелым родственникам о необходимой осторожности при общении с незнакомцами: не стоит открывать двери незнакомым людям, кем бы они ни представлялись, нельзя доверять сообщениям о выигрышах, лекарствах по льготной цене и т.п. 
  
4 358
#мошенничество

Комментарии (4)

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Липецк

7 минут назад
На заправках сейчас стоят на украинских и воронежских номерах и рассказывают жалостные истории
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Ага,))))хапуга еще тот,видать)))

10 минут назад
Хотел наварится,
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Хотел наварится

13 минут назад
Даже в 80 лет думает как поднять бабла по легкому.
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Что стар, что мал.

25 минут назад
Ну хоть позвонил бы родственникам кому нибудь, посоветовался. Эх старики, старики.
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