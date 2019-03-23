сегодня, 11:56
Погибшие во время пожара в Липецкой области рабочие опознаны
В селе Конь-Колодезь Хлевенского района опознаны четверо рабочих, которые погибли сегодня утром во время пожара в сельскохозяйственном ангаре. Мужчины - местные жители, им от 52 до 60 лет.
В ангаре нашли тела четверых рабочих предприятия. Предположительно, они задохнулись в дыму. Причины возгорания выясняют сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории. Кроме того, на месте пожара работают сотрудники Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования родным погибших и пообещал материальную помощь их семьям.
- Уже известно, что склады не был оборудованы системами автоматической противопожарной защиты. Это - недопустимая халатность со стороны владельца помещений. Мы будем настойчиво рекомендовать всем нашим предприятиям провести в срочном порядке аудит своих противопожарных систем. Если частная компания не готова ответить за безопасность своих сотрудников, то к ней должны применяться самые жестокие меры воздействия. Вплоть до уголовной ответственности, - заявил Игорь Артамонов.
ВИКТОР БУРЯКОВ
Егор
Пожинспекторы на гособеспечении,
???
Мари
Мари
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vvv
Вадя
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