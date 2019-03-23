Погибшие во время пожара в Липецкой области рабочие опознаны

В селе Конь-Колодезь Хлевенского района опознаны четверо рабочих, которые погибли сегодня утром во время пожара в сельскохозяйственном ангаре. Мужчины - местные жители, им от 52 до 60 лет.





В ангаре



Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов



- Уже известно, что склады не был оборудованы системами автоматической противопожарной защиты. Это - недопустимая халатность со стороны владельца помещений. Мы будем настойчиво рекомендовать всем нашим предприятиям провести в срочном порядке аудит своих противопожарных систем. Если частная компания не готова ответить за безопасность своих сотрудников, то к ней должны применяться самые жестокие меры воздействия. Вплоть до уголовной ответственности, - заявил Игорь Артамонов.

Напомним, что пожар в складском ангаре сельскохозяйственного предприятия на улице Ленина села Конь-Колодезь Хлевенского района вспыхнул сегодня около половины девятого утра. Пламя тушили сразу семь отделений пожарных. К 09.55 пожарным удалось локализовать пламя, а к 10.35 – полностью ликвидировать возгорание.В ангаре нашли тела четверых рабочих предприятия . Предположительно, они задохнулись в дыму. Причины возгорания выясняют сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории. Кроме того, на месте пожара работают сотрудники Следственного управления СК РФ по Липецкой области.Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования родным погибших и пообещал материальную помощь их семьям.- Уже известно, что склады не был оборудованы системами автоматической противопожарной защиты. Это - недопустимая халатность со стороны владельца помещений. Мы будем настойчиво рекомендовать всем нашим предприятиям провести в срочном порядке аудит своих противопожарных систем. Если частная компания не готова ответить за безопасность своих сотрудников, то к ней должны применяться самые жестокие меры воздействия. Вплоть до уголовной ответственности, - заявил Игорь Артамонов.