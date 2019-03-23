Происшествия

сегодня, 11:56

Погибшие во время пожара в Липецкой области рабочие опознаны

9 1788
#трагедия в Хлевном #пожар
1
Погибшие во время пожара в Липецкой области рабочие опознаны

В селе Конь-Колодезь Хлевенского района опознаны четверо рабочих, которые погибли сегодня утром во время пожара в сельскохозяйственном ангаре. Мужчины - местные жители, им от 52 до 60 лет.

Напомним, что пожар в складском ангаре сельскохозяйственного предприятия на улице Ленина села Конь-Колодезь Хлевенского района вспыхнул сегодня около половины девятого утра. Пламя тушили сразу семь отделений пожарных. К 09.55 пожарным удалось локализовать пламя, а к 10.35 – полностью ликвидировать возгорание.  

В ангаре нашли тела четверых рабочих предприятия. Предположительно, они задохнулись в дыму. Причины возгорания выясняют сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории. Кроме того, на месте пожара работают сотрудники Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования родным погибших и пообещал материальную помощь их семьям.

-  Уже известно, что склады не был оборудованы системами автоматической противопожарной защиты. Это - недопустимая халатность со стороны владельца помещений. Мы будем настойчиво рекомендовать всем нашим предприятиям провести в срочном порядке аудит своих противопожарных систем. Если частная компания не готова ответить за безопасность своих сотрудников, то к ней должны применяться самые жестокие меры воздействия. Вплоть до  уголовной ответственности, - заявил Игорь Артамонов.
9 1788
#трагедия в Хлевном #пожар
1

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ВИКТОР БУРЯКОВ

15 секунд назад
235235, 235235, Безмозговый
ответить

Егор

2 минуты назад
Страна ..раков с самым лучшим вооружением, бесплатной медициной которая не лечит ничего (депутаты лечат себя в Европе) и министерством чс которое включает сирены только когда едую за водкой и тренируются (показательно)
ответить

Пожинспекторы на гособеспечении,

7 минут назад
проверил-не проверил,один хрен, зп "капает" на карту-и ладно.Можно дальше в кабинетике в компьютер играть.
ответить

???

22 минуты назад
А нельзя РЕАЛЬНО наказать того, кто подписал акт пожарной проверки? Пусть ЕГО семья тоже останется без кормильца. Это было бы справедливо. А соболезнования... Толку с них? Языком молоть не мешки ворочать...
ответить

Мари

26 минут назад
Вадя, москва на дону
ответить

Мари

26 минут назад
Вадя, москва на дону
ответить

235235

29 минут назад
теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ----- http://gg.gg/moiblog
ответить

vvv

30 минут назад
страна дураков ....почему никто не проверяет ДО ПОЖАРА ...сидят в кабинетах жопу поднять не могут ...а рабочим даже спец одежду не выдают не говоря о питании и доставке на работу .....СТРАНА ДУРАКОВ
ответить

Вадя

31 минуту назад
Чьи склады?
ответить

777

34 минуты назад
Опять начнутся проверки всего и всех. Трата времени и нервов. А в результате всё останется как и было.
ответить

Еще в рубрике

Карманница из Тамбовской области обкрадывала липецких пенсионерок
#карманая кража
Карманница из Тамбовской области обкрадывала липецких пенсионерок

сегодня, 11:22

Происшествия
Игорь Артамонов выразил соболезнования жертвам пожара в Хлевенском районе
#ЧП #пожар
10
Игорь Артамонов выразил соболезнования жертвам пожара в Хлевенском районе

сегодня, 11:22

Происшествия
Квартирный вор вынес два телевизора
#кража
1
Квартирный вор вынес два телевизора

сегодня, 11:04

Происшествия
В Липецкой области во время пожара погибли четыре человека
#пожар
20
В Липецкой области во время пожара погибли четыре человека

сегодня, 09:38

Происшествия
На кольце у танка автомобиль перелетел бордюр
#Авария #ДТП
26
На кольце у танка автомобиль перелетел бордюр

сегодня, 09:09

Происшествия
В Липецке пропал 61-летний мужчина
#пропавшие без вести
В Липецке пропал 61-летний мужчина

сегодня, 08:51

Происшествия