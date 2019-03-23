Квартирный вор вынес два телевизора

22 марта в полицию обратилась 35-летняя жительница Липецка с заявлением о квартирной краже.

По словам женщины, ее не было дома с 14 по 22 марта, а когда она вернулась, дверь квартиры на улице Жуковского оказалась взломанной, из жилья исчезли два телевизора.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 28-летний мужчина. Расследование проводит ОП № 6 УМВД России по Липецку.