Происшествия

23 минуты назад

Квартирный вор вынес два телевизора

100
#кража
Квартирный вор вынес два телевизора

22 марта в полицию обратилась 35-летняя жительница Липецка с заявлением о квартирной краже. 

По словам женщины, ее не было дома с 14 по 22 марта, а когда она вернулась, дверь квартиры на улице Жуковского оказалась взломанной, из жилья исчезли два телевизора.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 28-летний мужчина. Расследование проводит ОП № 6 УМВД России по Липецку.


100
#кража

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области во время пожара погибли четыре человека
#пожар
11
В Липецкой области во время пожара погибли четыре человека

сегодня, 09:38

Происшествия
На кольце у танка автомобиль перелетел бордюр
#Авария #ДТП
14
На кольце у танка автомобиль перелетел бордюр

сегодня, 09:09

Происшествия
В Липецке пропал 61-летний мужчина
#пропавшие без вести
В Липецке пропал 61-летний мужчина

сегодня, 08:51

Происшествия
У ТЦ «Армада» сгорел автомобиль
#пожар #автомобиль
22
У ТЦ «Армада» сгорел автомобиль

вчера, 19:23

Происшествия
Под Липецком разворотило легковушку
#авария #ДТП
23
Под Липецком разворотило легковушку

вчера, 17:50

Происшествия
Олега Бойцова суд приговорил к штрафу в один миллион рублей
#налоги #Олег Бойцов
3
Олега Бойцова суд приговорил к штрафу в один миллион рублей

вчера, 15:08

Происшествия