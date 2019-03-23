Происшествия
44 минуты назад
На кольце у танка автомобиль перелетел бордюр
Водителя у машины нет.
Сегодня утром на кольце у памятника Танкистам автомобиль вылетел с дороги, перелетел высокий бордюр вылетел на островок безопасности. Судя по следам на снегу, машины двигалась со стороны улицы Катукова.
Водителя разбитого автомобиля на месте аварии нет.
Напомним, что вчера на этом кольце врезалась в столб иномарка. Удар был так силен, что из автомобиля вылетели на дорогу аккумулятор и фара. Водителя спасла подушка безопасности.
Водителя разбитого автомобиля на месте аварии нет.
Напомним, что вчера на этом кольце врезалась в столб иномарка. Удар был так силен, что из автомобиля вылетели на дорогу аккумулятор и фара. Водителя спасла подушка безопасности.
Автобыдло