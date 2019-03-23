Происшествия

сегодня, 08:51

В Липецке пропал 61-летний мужчина

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#пропавшие без вести
В Липецке пропал 61-летний мужчина

Сергей Одинцов может нуждаться в медицинской помощи.

В Липецке разыскивают 61-летнего Сергея Одинцова. Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт Липецк", данных о местонахождении мужчины нет с 14 марта.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Сергея Одинцова, просят связаться с полицией или волонтерами. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
357
#пропавшие без вести

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