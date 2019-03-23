Происшествия
сегодня, 08:51
В Липецке пропал 61-летний мужчина
Сергей Одинцов может нуждаться в медицинской помощи.
В Липецке разыскивают 61-летнего Сергея Одинцова. Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт Липецк", данных о местонахождении мужчины нет с 14 марта.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Сергея Одинцова, просят связаться с полицией или волонтерами. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Сергея Одинцова, просят связаться с полицией или волонтерами. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.