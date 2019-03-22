Спорт

33 минуты назад

Стрелок «Липецкого Металлурга» стал вице-чемпионом Европы (ФОТО)

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Стрелок «Липецкого Металлурга» стал вице-чемпионом Европы (ФОТО)

Липецкая стрелковая школа вновь гремит на международном уровне.

Воспитанник липецкой спортивной школы олимпийского резерва №13 и клуба «Липецкий Металлург» 18-летний Александр Васильев поднялся на пьедестал почета взрослого чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в хорватском городе Осиеке.

Успех восходящей «звездочке» стрелкового спорта принесли командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, а неоценимую помощь оказали партнеры по сборной России москвич Григорий Шамаков и Денис Гончаренко из Белгорода.

Сборная России пробилась в финал соревнований, где уступила команде Венгирии. Итог – «серебряные» медали.

Пока это главное достижение в карьере ученика Натальи Деминов. Вплоть до нынешнего года Васильев выступал серди юношей, и в 2018 году в Финляндии стал победителем юношеской Лиги Европы.

В Чемпионате Европы принимают участие сильнейшие стрелки континента, которые разыгрывают 27 комплектов медалей.

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На фото Александр Васильев крайний слева.Фото topsport48.ru.


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