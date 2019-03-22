Происшествия
сегодня, 17:50
Под Липецком разворотило легковушку
Сегодня днем в селе Сселки попали в ДТП легковой автомобиль и грузовик "КамАЗ".
Грузовик вылетел с дороги снес забор и остановился в считанных метрах от жилого дома. Легковой автомобиль превратился в груду металла.
Как сообщили Gorod48.ru в УМВД РФ по Липецкой области, в ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и его пассажирка, которые были госпитализированы с места аварии.
Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа сотрудников полиции.
Как сообщили Gorod48.ru в УМВД РФ по Липецкой области, в ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и его пассажирка, которые были госпитализированы с места аварии.
Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа сотрудников полиции.
Ирина
Окраина
ССЕЛКИ
глупый