Происшествия

сегодня, 17:50

Под Липецком разворотило легковушку

4 2781
#авария #ДТП
7
Под Липецком разворотило легковушку

Сегодня днем в селе Сселки попали в ДТП легковой автомобиль и грузовик "КамАЗ". 

Грузовик вылетел с дороги снес забор и остановился в считанных метрах от жилого дома. Легковой автомобиль превратился в груду металла.



Как сообщили Gorod48.ru в УМВД РФ по Липецкой области, в ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и его пассажирка, которые были госпитализированы с места аварии. 

Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа сотрудников полиции.


4 2781
#авария #ДТП
7

Комментарии (4)

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Ирина

2 минуты назад
Люди все хоть живы?
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Окраина

7 минут назад
Здесь людям даже собраться негде.Если б не школа то и выборы негде проводить места нет.Когда ДК построите бездельники.А то Гуля с Курочкиным бассейн обещали и сконцами.
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ССЕЛКИ

10 минут назад
Черта города когда выборы.А так они о нас не вспоминают.
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глупый

18 минут назад
ССЕЛКИ - ЭТО ОФИЦИАЛЬНО ГОРОД ЛИПЕЦК! А НЕ " ПОД ЛИПЕЦКОМ" !
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