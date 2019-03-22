Под Липецком разворотило легковушку

Сегодня днем в селе Сселки попали в ДТП легковой автомобиль и грузовик "КамАЗ".



Грузовик вылетел с дороги снес забор и остановился в считанных метрах от жилого дома. Легковой автомобиль превратился в груду металла.Как сообщили Gorod48.ru в УМВД РФ по Липецкой области, в ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и его пассажирка, которые были госпитализированы с места аварии.Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа сотрудников полиции.