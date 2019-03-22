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Липецкая вечЁрка: обыск завода, данные пациентов и зарплаты чиновников
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 22 марта.
Обыск завода. Сегодня эта тема приковала внимание липчан. ФСБ России в провело следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности. В Липецке факт обыска не отрицают.
Вместе с этим в федеральную повестку дня попал скандал с управлением здравоохранения Липецкой области. Движение «Пациентский контроль» при проверке серии тендеров липецкого управления здравоохранения за 2018-2019 годах на путевки для пациентов нашло в документах диагнозы, личные данные и адреса людей. Вице-губернатор Александр Ильин не исключает, что из-за скандала возможны увольнения.
Тем временем ещё один липецкий депутат сел на скамью подсудимых. Парламентарий городского Совета Олег Бойцов приговорен к штрафу в один миллион рублей. Причина - сокрытие средств предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.
Пока депутат несет потери - репутационные и финансовые - чиновники радуются статистике. Ведь по ней они стали зарабатывать на 14,2% больше, чем раньше. По итогам 2018 года зарплата чиновников органов исполнительной власти Липецкой области достигла 57 573 рублей.
Вместе с этим в федеральную повестку дня попал скандал с управлением здравоохранения Липецкой области. Движение «Пациентский контроль» при проверке серии тендеров липецкого управления здравоохранения за 2018-2019 годах на путевки для пациентов нашло в документах диагнозы, личные данные и адреса людей. Вице-губернатор Александр Ильин не исключает, что из-за скандала возможны увольнения.
Тем временем ещё один липецкий депутат сел на скамью подсудимых. Парламентарий городского Совета Олег Бойцов приговорен к штрафу в один миллион рублей. Причина - сокрытие средств предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.
Пока депутат несет потери - репутационные и финансовые - чиновники радуются статистике. Ведь по ней они стали зарабатывать на 14,2% больше, чем раньше. По итогам 2018 года зарплата чиновников органов исполнительной власти Липецкой области достигла 57 573 рублей.