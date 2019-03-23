Жареные каштаны, счастливые финны и «советские» ошибки в питании

Кажется, мы и оглянуться не успели: совсем недавно были выходные – и вот они снова!



Мы думаем, вас ждет масса интересных весенних дел, а отдохнуть от них вы можете увлекательно и содержательно. С нашими рекомендациями насчет того, что можно посмотреть_почитать , вы потратите время не зря.

Эволюция герл-бендов



Молодые красивые девушки хороши уже сами по себе, а когда они к тому же собираются коллективом и красиво поют и танцуют, ценность их многократно возрастает. Это видео о том, как менялся стиль герл-бендов на протяжении лет. Мы даже подпевали…







«Сливы Ци»



Мы нашли на Ютьюбе этот необыкновенный канал и с помощью интернет-переводчика выяснили, что иероглифы в описании канала китайские, а название его означает «Сливы Ци». Вероятно, это слишком буквальный перевод, но он нам понравился.



Героиня всех видео – симпатичная азиатская девушка, по всей видимости, китаянка. А тема роликов – даже не кулинария как таковая, а образ жизни в гармонии с природой. Девушка собирает каштаны и печет их в огромной печи, готовит яблоки в карамели на палочках, и еще какие-то незнакомые десерты, и от этого процесса невозможно оторвать глаз. А кругом – Природа, именно так, с большой буквы. Все в этих кадрах диковинно, непривычно, атмосферно, завораживающе. Классный, просто невероятно красивый канал.





Не первое, не второе и не компот



Это что же получается? Много лет нас учили есть все с хлебом и не оставлять ничего на тарелке, а теперь у нас из-за этого проблемы?



Современная диетология называет некоторые традиции питания, установившиеся во времена существования СССР, отжившими и даже вредными. Супы из концентратов, бутерброды, манная каша – почему все это было необходимо советскому человеку и совершенно не нужно обычному горожанину сейчас? Кстати, в материале



А раз уж подняли тему питания, чтоб два раза не вставать, рекомендуем посмотреть вот этот небольшой научно-популярный фильм, в котором ищут ответ на вопрос, что для человека вреднее – жир или сахар? Спойлеров не ждите.







Почему финны счастливы?



Сначала инфоповод:



Новостное агентство Интерфакс поясняет: рейтинг World Happiness Report составляется в рамках инициативы ООН Sustainable Development Solutions Network (если вы что-то поняли в этом, мы вам аплодируем, объясните теперь это нам в комментариях).



Помимо Финляндии в десятку самых счастливых стран вошли Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.



Россия заняла в списке 68 место, потеряв по сравнению с прошлым годом девять позиций. В этом году наша страна стоит в рейтинге между Пакистаном и Филиппинами и смотрит исподлобья.



Финнов же нежданная победа позабавила: кто счастливый? Мы, что ли? Да ладно! И поясняют, откуда такое мнение. Оказывается, секрет в том, что скандинавы просто отличаются стойкостью перед жизненными невзгодами, умеют ценить то, что имеют, и чувствует себя в своей стране в безопасности. Вот в чем заключается их счастье. Если в Финляндии забыть на скамейке кошелек с деньгами, то вернувшись, найдешь его невредимым, - говорят финны. Вот здесь, на сайте suomesta.ru секрет финского счастья описывается очень интересно:



«70 согласных и 40 падежей»



В Дагестане есть небольшое селение Арчи, где живет один из самых немногочисленных народов мира – арчинцы. Эти люди живут в труднодоступной местности и категорически не желают смешиваться с другими народами. Именно по этой причине они являются носителями уникального языка, который не понимают даже носители родственных языков.



Выучить арчинский язык – непростая задача для иностранца: в этом наречии семьдесят согласных, около сорока падежей, тридцать спряжений, десять наклонений, более полутора миллионов возможных глагольных форм и другие нюансы. А еще у арчинцев нет письменности, что усложняет изучение их языка.



На эту тему образовательный интернет-ресурс N + 1 предлагает очень интересный материал



Мы желаем вам интересно провести эти выходные!

Молодые красивые девушки хороши уже сами по себе, а когда они к тому же собираются коллективом и красиво поют и танцуют, ценность их многократно возрастает. Это видео о том, как менялся стиль герл-бендов на протяжении лет. Мы даже подпевали…Мы нашли на Ютьюбе этот необыкновенный канал и с помощью интернет-переводчика выяснили, что иероглифы в описании канала китайские, а название его означает «Сливы Ци». Вероятно, это слишком буквальный перевод, но он нам понравился.Героиня всех видео – симпатичная азиатская девушка, по всей видимости, китаянка. А тема роликов – даже не кулинария как таковая, а образ жизни в гармонии с природой. Девушка собирает каштаны и печет их в огромной печи, готовит яблоки в карамели на палочках, и еще какие-то незнакомые десерты, и от этого процесса невозможно оторвать глаз. А кругом – Природа, именно так, с большой буквы. Все в этих кадрах диковинно, непривычно, атмосферно, завораживающе. Классный, просто невероятно красивый канал.Это что же получается? Много лет нас учили есть все с хлебом и не оставлять ничего на тарелке, а теперь у нас из-за этого проблемы?Современная диетология называет некоторые традиции питания, установившиеся во времена существования СССР, отжившими и даже вредными. Супы из концентратов, бутерброды, манная каша – почему все это было необходимо советскому человеку и совершенно не нужно обычному горожанину сейчас? Кстати, в материале «Традиции питания, которые достались нам из советского прошлого» упоминается и о достижениях советской системы питания и одном особенно жирном плюсе, который актуален во все века и времена.А раз уж подняли тему питания, чтоб два раза не вставать, рекомендуем посмотреть вот этот небольшой научно-популярный фильм, в котором ищут ответ на вопрос, что для человека вреднее – жир или сахар? Спойлеров не ждите.Сначала инфоповод: Финляндия уже второй раз возглавила ежегодный список самых счастливых стран мира Новостное агентство Интерфакс поясняет: рейтинг World Happiness Report составляется в рамках инициативы ООН Sustainable Development Solutions Network (если вы что-то поняли в этом, мы вам аплодируем, объясните теперь это нам в комментариях).Помимо Финляндии в десятку самых счастливых стран вошли Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.Россия заняла в списке 68 место, потеряв по сравнению с прошлым годом девять позиций. В этом году наша страна стоит в рейтинге между Пакистаном и Филиппинами и смотрит исподлобья.Финнов же нежданная победа позабавила: кто счастливый? Мы, что ли? Да ладно! И поясняют, откуда такое мнение. Оказывается, секрет в том, что скандинавы просто отличаются стойкостью перед жизненными невзгодами, умеют ценить то, что имеют, и чувствует себя в своей стране в безопасности. Вот в чем заключается их счастье. Если в Финляндии забыть на скамейке кошелек с деньгами, то вернувшись, найдешь его невредимым, - говорят финны. Вот здесь, на сайте suomesta.ru секрет финского счастья описывается очень интересно: «Финны удивились: это мы-то самые счастливые?» В Дагестане есть небольшое селение Арчи, где живет один из самых немногочисленных народов мира – арчинцы. Эти люди живут в труднодоступной местности и категорически не желают смешиваться с другими народами. Именно по этой причине они являются носителями уникального языка, который не понимают даже носители родственных языков.Выучить арчинский язык – непростая задача для иностранца: в этом наречии семьдесят согласных, около сорока падежей, тридцать спряжений, десять наклонений, более полутора миллионов возможных глагольных форм и другие нюансы. А еще у арчинцев нет письменности, что усложняет изучение их языка.На эту тему образовательный интернет-ресурс N + 1 предлагает очень интересный материал «70 согласных и 40 падежей» , возможно чуть более наукообразный, чем требуется массовому читателю, но филологи и лингвисты, пожалуй, глубину оценят. В этом же материале есть аудиофайлы, которые дают представление о звучании необычного языка, а также несколько лингвистических задач – для пытливых умов.Мы желаем вам интересно провести эти выходные!