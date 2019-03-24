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В Липецкой области стихнет ветер и теплеет до +8

1 1145
#потепление
В Липецкой области стихнет ветер и теплеет до +8

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой снег, который прекратится днем.

Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем составит от 3 до 8 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 4 до 6 градусов тепла.

1 1145
#потепление

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Тимаков

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