В России

39 минут назад

Эксперты спрогнозировали рост безналичной оплаты в России

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Россияне в 2018 году расплатились картой почти на 20 трлн рублей — эта сумма стала рекордной. Эксперты прогнозируют и дальнейший рост популярности «пластика». 

Как пишут «Известия», по словам профессора РАНХиГС Юрия Юденкова, основной причиной роста расчетов по безналу является удобство и скорость этого способа. Помимо этого, за покупки начисляются бонусы и кэшбек, которые нравятся людям. 

Также сейчас набирает популярность способ безналичной оплаты в интернете, когда можно к одному приложению привязать несколько карт, заявил инвестконсультант «БКС Брокер» Антон Петухов. 

Однако эксперты высказали мнение, что перевести абсолютно всю страну на расчет по картам пока не получится. Так генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов рассказал о высокой комиссии за эквайринг которая может достигать 3%. Еще одной причиной может стать тот факт, что треть экономики страны еще находится в тени. 
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