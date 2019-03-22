Общество

41 минуту назад

Борцы с уличной торговлей ушли с цветами

3 358
#Уличная торговля #Центральный рынок #проверки
Борцы с уличной торговлей ушли с цветами

В районе Центрального рынка сегодня вновь проходила борьба с уличной торговлей.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка, сегодня задержали пятерых продавцов. На них составили протокол об административном правонарушении и заставили отдать товар, который отправили на склад временного хранения. На этот раз «добычей» стали трикотажные изделия и искусственные цвета.

Напомним, что практически ежедневные визиты проверяющих в этот район начались после того, как врио губернатора побывал на Центральном рынке и раскритиковал ситуацию вокруг.

С тех пор началась то ли бурная деятельность чиновников по искоренению торговли, то ли ее имитация: в день задерживают по 3-5 человек (некоторых уже неоднократно), что с учетом размаха уличной торговли в этом месте – как слону дробина. При этом «недреманное око государства», судя по отчетам на сайте управления потребрынка, практически перестало замечать стихийную торговлю в других точках города.

Борьба с уличными торговцами в Липецкой области ведется дольше, чем любая из мировых войн – с 2011 года.

Фото cdn.inmyroom.ru

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#Уличная торговля #Центральный рынок #проверки

Комментарии (3)

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Шеф

16 минут назад
Смотри не перепутай !
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Шеф

17 минут назад
И запомни , дитям мороженое , бабе цветы !
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isterika

24 минуты назад
нашли с кем у кого отобрать
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