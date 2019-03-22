Новые случаи ВИЧ-инфекции в Липецкой области выявляют в среднем каждый день

В основной группе риска - люди от 18 до 49 лет.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, в январе и феврале текущего года в регионе выявили 63 новых случая заражения ВИЧ-инфекцией.

В среднем получается, что каждый день в регионе регистрируют один случай вируса иммунодефицита.

При этом рост заболеваемости по сравнению с прошлым годом незначительный. За первые два месяца 2018 года в Липецкой области выявили 60 ВИЧ-положительных людей. Как отметили в ведомстве, заражаются в основном люди от 18 до 49 лет, среди заболевших 35,1 % женщин. На 16 % выросла заболеваемость коренных жителей региона. При этом преобладает половой путь передачи инфекции 57,9%, наркотический путь составил 42,1%.



Фото zdorovje.postimees.ee

