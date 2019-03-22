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Новые случаи ВИЧ-инфекции в Липецкой области выявляют в среднем каждый день

5 992
#ВИЧ
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Новые случаи ВИЧ-инфекции в Липецкой области выявляют в среднем каждый день

В основной группе риска - люди от 18 до 49 лет.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, в январе и феврале текущего года в регионе выявили 63 новых случая заражения ВИЧ-инфекцией.

В среднем получается, что каждый день в регионе регистрируют один случай вируса иммунодефицита.

При этом рост заболеваемости по сравнению с прошлым годом незначительный. За первые два месяца 2018 года в Липецкой области выявили 60 ВИЧ-положительных людей. Как отметили в ведомстве, заражаются в основном люди от 18 до 49 лет, среди заболевших 35,1 % женщин. На 16 % выросла заболеваемость коренных жителей региона. При этом преобладает половой путь передачи инфекции 57,9%, наркотический путь составил 42,1%.

Фото zdorovje.postimees.ee

5 992
#ВИЧ
1

Комментарии (5)

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valerafromsplus

49 секунд назад
Мотя, ты не знаешь, Маня, что трахаться можно с примерочным чучелом из бутика.
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123

1 минуту назад
Мотя, секс и траз бывают вагинальный .оральный . анальный .еще бывают зоофилия .некрофилия и т.далее
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аналитик

3 минуты назад
Весна ЧЕС обостряется . похоть берет свое
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valerafromsplus

3 минуты назад
Мотя, Маня! Секс и трах - разные вещи. :)
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Мотя

28 минут назад
Жуть конечно. А сколько спидоносцев еще не выявлено. И ведь, трахаются такие. А трах- это микроскопические кровотечения в матке
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