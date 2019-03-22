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47 минут назад
Житель хабаровского села застрелил амурского тигра
Хищник напал на корову
Житель поселка Золотой Хабаровского края застрелил тигра, забравшегося на частную территорию и убившего находившуюся в сарае корову. Сотрудники полиции начали доследственную проверку, специалисты Комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов региона устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба Центра амурского тигра.
"Житель поселка Золотой услышал рев коровы в сарае и пошел проверить, всё ли в порядке. В сарае он обнаружил тигра и задавленную им корову. По словам мужчины, завидев его, тигр сделал резкий выпад в его сторону. Обороняясь, мужчина ударил хищника вилами. После этого он сходил в дом за ружьем и снова отправился в сарай", - сообщил начальник отдела сохранения объектов животного мира Комитета охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак.
По словам хозяина подворья, сначала он попытался просто отпугнуть хищника, но тот снова кинулся на него, и тогда, опасаясь за свою жизнь, мужчина выстрелил в животное из ружья.
Местный житель, застреливший тигра, пока не задержан.
"Житель поселка Золотой услышал рев коровы в сарае и пошел проверить, всё ли в порядке. В сарае он обнаружил тигра и задавленную им корову. По словам мужчины, завидев его, тигр сделал резкий выпад в его сторону. Обороняясь, мужчина ударил хищника вилами. После этого он сходил в дом за ружьем и снова отправился в сарай", - сообщил начальник отдела сохранения объектов животного мира Комитета охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак.
По словам хозяина подворья, сначала он попытался просто отпугнуть хищника, но тот снова кинулся на него, и тогда, опасаясь за свою жизнь, мужчина выстрелил в животное из ружья.
Местный житель, застреливший тигра, пока не задержан.