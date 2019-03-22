В России
37 минут назад
Медведев спросил с Орешкина за срыв инвестпрограмм
116
На разбирательство дана неделя.
Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину представить список ответственных за срыв сроков ввода объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), сообщает РИА Новости.
Список заместителей «руководителей федеральных органов исполнительной власти», то есть госзаказчиков строек и объектов, включенных в адресную инвестиционную программу, нужен правительству «для принятия решения о применении к ним мер ответственности», уточняет РБК.
Медведев также поручил до 29 марта назвать причину задержки сроков объектов капитального строительства, а также уточнить, когда поставленные задачи будут выполнены, указывает «Газета». Глава правительства поручил Минэкономразвитию и Минфину до 15 мая представить предложения по изменениям в законодательстве, которые помогут упросить реализацию ФАИП.
Список заместителей «руководителей федеральных органов исполнительной власти», то есть госзаказчиков строек и объектов, включенных в адресную инвестиционную программу, нужен правительству «для принятия решения о применении к ним мер ответственности», уточняет РБК.
Медведев также поручил до 29 марта назвать причину задержки сроков объектов капитального строительства, а также уточнить, когда поставленные задачи будут выполнены, указывает «Газета». Глава правительства поручил Минэкономразвитию и Минфину до 15 мая представить предложения по изменениям в законодательстве, которые помогут упросить реализацию ФАИП.
116