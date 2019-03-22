В России

37 минут назад

Медведев спросил с Орешкина за срыв инвестпрограмм

116
#инвестирование
Медведев спросил с Орешкина за срыв инвестпрограмм

На разбирательство дана неделя.

Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину представить список ответственных за срыв сроков ввода объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), сообщает РИА Новости.

Список заместителей «руководителей федеральных органов исполнительной власти», то есть госзаказчиков строек и объектов, включенных в адресную инвестиционную программу, нужен правительству «для принятия решения о применении к ним мер ответственности», уточняет РБК.

Медведев также поручил до 29 марта назвать причину задержки сроков объектов капитального строительства, а также уточнить, когда поставленные задачи будут выполнены, указывает «Газета». Глава правительства поручил Минэкономразвитию и Минфину до 15 мая представить предложения по изменениям в законодательстве, которые помогут упросить реализацию ФАИП.
116
#инвестирование

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ростовская школьница родила в больнице и выбросила ребенка в туалете

20 минут назад

В России
Бузову в прямом эфире довели до слез оскорблениями
#Ольга Бузова #Дом 2
1
Бузову в прямом эфире довели до слез оскорблениями

43 минуты назад

В России
Житель хабаровского села застрелил амурского тигра
Житель хабаровского села застрелил амурского тигра

46 минут назад

В России
Москвич пропил электронный браслет приставов
#электронный браслет #приставы
Москвич пропил электронный браслет приставов

53 минуты назад

В России
«Мисс Москва» лишилась титула
#конкурс красоты #Мисс Москва
«Мисс Москва» лишилась титула

сегодня, 13:18

В России
Причина смерти Юлии Началовой — уточнение от менеджера
#Юлия Началова
Причина смерти Юлии Началовой — уточнение от менеджера

сегодня, 13:11

В России