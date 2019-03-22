В России
44 минуты назад
Бузову в прямом эфире довели до слез оскорблениями
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Ведущая покинула съемочную площадку.
Во время вечернего сбора участников шоу «Дом-2» Бузова решила поговорить с Ириной Пинчук, которая пришла на проект в поисках любви. Она отметила, что отношения будет построить трудно, если встречаться сразу с несколькими мужчинами, как это делает Пинчук. Та ответила, что Бузова сама поступает точно также. Эти слова возмутили ведущую, которая посчитала такой выпад оскорблением. Покинула собрание Бузова в слезах, сообщает runews24.
Причиной разногласий между ведущей телестройки и участницей стал Роман Гриценко, указывает издание «Белновости». Ранее молодой человек проявлял знаки внимания к Ольге, сейчас же он вернулся на проект, чтобы строить отношения с Пинчук.
Бузова весьма успешно строит карьеру, но в любви девушке пока не везет, чем, возможно, и вызвана такая бурная реакция. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга жалуется, что не может найти достойного мужчину., напоминает издание Tele.ru.
Причиной разногласий между ведущей телестройки и участницей стал Роман Гриценко, указывает издание «Белновости». Ранее молодой человек проявлял знаки внимания к Ольге, сейчас же он вернулся на проект, чтобы строить отношения с Пинчук.
Бузова весьма успешно строит карьеру, но в любви девушке пока не везет, чем, возможно, и вызвана такая бурная реакция. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга жалуется, что не может найти достойного мужчину., напоминает издание Tele.ru.
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житель города