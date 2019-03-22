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44 минуты назад

Бузову в прямом эфире довели до слез оскорблениями

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#Ольга Бузова #Дом 2

Ведущая покинула съемочную площадку.

Во время вечернего сбора участников шоу «Дом-2» Бузова решила поговорить с Ириной Пинчук, которая пришла на проект в поисках любви. Она отметила, что отношения будет построить трудно, если встречаться сразу с несколькими мужчинами, как это делает Пинчук. Та ответила, что Бузова сама поступает точно также. Эти слова возмутили ведущую, которая посчитала такой выпад оскорблением. Покинула собрание Бузова в слезах, сообщает runews24.



Причиной разногласий между ведущей телестройки и участницей стал Роман Гриценко, указывает издание «Белновости». Ранее молодой человек проявлял знаки внимания к Ольге, сейчас же он вернулся на проект, чтобы строить отношения с Пинчук.

Бузова весьма успешно строит карьеру, но в любви девушке пока не везет, чем, возможно, и вызвана такая бурная реакция. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга жалуется, что не может найти достойного мужчину., напоминает издание Tele.ru.
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#Ольга Бузова #Дом 2

Комментарии (1)

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житель города

21 минуту назад
Бузова Кадони эти ведущие сами прошли годы жизни на проекте.Бузова встречалась с Романом который ее мотал по всему проекту и сейчас ведет себя не очень красиво оскорбляя участников.Этот проект и создан для того что бы трахаться со всеми это норма проекта под камерами.где этика перед всей страной поозор участникам.Ефременкова позорная Мандезир поимел всех особенно Гендальцеву помойку и она на всю страну сосется.Она преждке всего ведущая еоторая должна показывать пример.Захар чмошник голубой окраски зачем его держат на проекте он * униженных без него и все молчат.Так что Бузовой прилетел привет от Пинчук.Я Иру поддерживаю.У Бузовой зависть что она как не изворачивается но никому не нужна.Полюбите ее она ждет
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