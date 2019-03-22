По Ельцу ездит вертолёт

Технику установят в сквере афганцев.

Необычный ситуацию можно было увидеть сегодня на улицах Ельца. Там по дорогам ездит вертолёт. Военная техника перемещается на специальной платформе. Вертолет сопровождает машина автоинспекции.Известно, что военную технику скоро установят в сквере афганцев. Вертолет станет частью выставочной экспозиции под открытым небом. Ранее администрация города договорилась с Министерством обороны о передаче вертолета «Ми-24».Сквер Афганцев в Ельце - исторически сложившаяся достопримечательность. Во многом это заслуга ветеранов военной службы. Например, пограничники на свои деньги установили в нем памятники. Есть вклад и бывших военных разведчиков. Для всех них память о павших соратниках - дело чести. Сейчас в сквере традиционно проходят митинги и встречи, посвящённые памяти защитников страны и патриотическому воспитанию. При содействии администрации города сквер удалось превратить в выставку военной техники. Там уже установлены несколько единиц такой техники - от БТР до САУ «Гвоздика».«Ми-24», или «Крокодил», стал первым советским и вторым в мире специализированным боевым вертолётом. Серийный выпуск начался в 1971 году. Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, в период боевых действий в Чечне, а также во многих региональных конфликтах.