Общество

сегодня, 13:47

По Ельцу ездит вертолёт

1 856
#сквер #вертолет
По Ельцу ездит вертолёт

Технику установят в сквере афганцев.

Необычный ситуацию можно было увидеть сегодня на улицах Ельца. Там по дорогам ездит вертолёт. Военная техника перемещается на специальной платформе. Вертолет сопровождает машина автоинспекции.



Известно, что военную технику скоро установят в сквере афганцев. Вертолет станет частью выставочной экспозиции под открытым небом. Ранее администрация города договорилась с Министерством обороны о передаче вертолета «Ми-24».

Сквер Афганцев в Ельце - исторически сложившаяся достопримечательность. Во многом это заслуга ветеранов военной службы. Например, пограничники на свои деньги установили в нем памятники. Есть вклад и бывших военных разведчиков. Для всех них память о павших соратниках - дело чести. Сейчас в сквере традиционно проходят митинги и встречи, посвящённые памяти защитников страны и патриотическому воспитанию. При содействии администрации города сквер удалось превратить в выставку военной техники. Там уже установлены несколько единиц такой техники - от БТР до САУ «Гвоздика».

«Ми-24», или «Крокодил», стал первым советским и вторым в мире специализированным боевым вертолётом. Серийный выпуск начался в 1971 году. Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, в период боевых действий в Чечне, а также во многих региональных конфликтах.
1 856
#сквер #вертолет

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ч.

38 минут назад
Я вижу , что его перевозят ( транспортируют ) и не более того .
ответить

Еще в рубрике

Скандал с данными пациентов в облздраве:«Будут приняты меры вплоть до кадровых решений»
#пациенты #персональные данные #проверка
3
Скандал с данными пациентов в облздраве:«Будут приняты меры вплоть до кадровых решений»

25 минут назад

Общество
Алина Теперик: «Мы не отрицаем, что нас посетило ФСБ»
#ФСБ #Группы Компаний «Липецкое станкостроительное предприятие»
16
Алина Теперик: «Мы не отрицаем, что нас посетило ФСБ»

сегодня, 13:14

Общество
Суд обязал администрацию Липецка рекультивировать свалку «Орлиный лог»
#свалки #мусор
1
Суд обязал администрацию Липецка рекультивировать свалку «Орлиный лог»

сегодня, 12:54

Общество
Зарплаты липецких региональных чиновников выросли за год на 14,2%
#зарплата #чиновники
21
Зарплаты липецких региональных чиновников выросли за год на 14,2%

сегодня, 12:09

Общество
Новую школу оценили в 706 млн рублей
#школа #тендер #строительство
6
Новую школу оценили в 706 млн рублей

сегодня, 12:04

Общество
Лучший проект реконструкции Быханова сада выберут сами липчане
#Быханов сад
14
Лучший проект реконструкции Быханова сада выберут сами липчане

сегодня, 11:57

Общество