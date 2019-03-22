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Ведущая ток-шоу решила стать президентом Украины

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#выборы
Ведущая ток-шоу решила стать президентом Украины

О своим амбициях заявила Ольга Скабеева.

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева заявила, что готова баллотироваться в президенты Украины, сообщают «Вести». Свой предвыборный ролик на украинском языке она показала во время интернет-трансляции на Youtube-канале программы "60 минут". По словам Скабеевой, поводом для выдвижения стал тот факт, что сами жители Украины не видят среди кандидатов достойного претендента на должность президента страны.


Ольга Скабеева — 35-летняя российская журналистка и телеведущая. Совместно с мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1». В своих репортажах систематически критикует российскую оппозицию.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Напоминает РИА Новости. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Согласно социологическим исследованиям, лидировала в гонке лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, однако последние два месяца лидерство в рейтинге удерживает шоумен Владимир Зеленский. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.
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#выборы

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