40-летнему ельчанину грозит пять лет за самосуд

Мужчина избил стойкой от автомобиля знакомого, попытавшегося украсть его велосипед.

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по делу 40-летнего жителя города, обвиняемого в "умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия".



По версии следствия, 25 октября 2018 года обвиняемый узнал от своей сожительницы о том, что его знакомый пытался украсть велосипед. В этот же день, отыскав потерпевшего, ельчанин жестоко избил его металлической стойкой от автомобиля. Потерпевший пытался убежать, но был сбит ударом по затылку.

Как пояснил в ходе допроса сам потерпевший он пришел к обвиняемому домой, чтобы попросить взаймы. Поскольку дверь ему никто не открыл, он решил похитить велосипед , чтобы впоследствии продать его, а на вырученные деньги купить продукты и спиртное.

Однако при попытке вывести велосипед со двора он был остановлен сожительницей обвиняемого.

Бросив велосипед на дороге, мужчина побежал в центральную часть города, где его отыскал обвиняемый.

Собственнику велосипеда в ходе следствия предъявлено обвинение по п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.