В России
сегодня, 13:18
«Мисс Москва» лишилась титула
Такое произошло впервые за всю историю конкурса.
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны королевы красоты, пишет РИА Новости. По словам организаторов, победительница конкурса в 2018 году Алеся Семеренко не исполняла обязанности по договору и не присутствовала на мероприятиях, обязательных для победительницы конкурса. Согласно договору, победительница должна на протяжении года участвовать во множестве мероприятий, однако за три месяца после конкурса Семеренко не посетила ни одно из них. К тому же она сломала корону, которая на подлежит ремонту, рассказала директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк газете "Комсомольская правда".
Алеся Семеренко в своём Instagram прокомментировала решение организаторов конкурса красоты о лишении её титула и короны. По её словам, она не присутствовала на мероприятиях, потому что «их не было» и «её никто никуда не звал».
- Причина [по которой был отобран титул и корона] совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона, - написала Семеренко
Впервые конкурс "Мисс Москва" прошел в 1996 году.
Алеся Семеренко в своём Instagram прокомментировала решение организаторов конкурса красоты о лишении её титула и короны. По её словам, она не присутствовала на мероприятиях, потому что «их не было» и «её никто никуда не звал».
- Причина [по которой был отобран титул и корона] совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона, - написала Семеренко
Впервые конкурс "Мисс Москва" прошел в 1996 году.