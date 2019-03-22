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Причина смерти Юлии Началовой — уточнение от менеджера

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#Юлия Началова
Причина смерти Юлии Началовой — уточнение от менеджера

Певицу накануне похоронили в Москве.

Российская певица Юлия Началова скончалась из-за заражения крови, сообщила ее пресс-секретарь Анна Исаева после получения результатов вскрытия. Отец певицы же ранее сообщал, что его дочь, предварительно, скончалась от абсцесса.

Как сообщают «Известия», менеджер уточнила, что врачам удалось справиться с первой волной сепсиса, но со второй волной у них совладать не получилось. В итоге у Началовой остановилось сердце.

Юлия Началова натерла ногу и пыталась лечить ранку самостоятельно. Долгое время знаменитость откладывала поход к медикам, решив обратиться за помощью уже когда ситуация приобрела критический характер. К врачам Началова обратилась 11 марта, когда было уже слишком поздно — началось заражение крови. Юлия Началова ушла из жизни 16 марта. 21 марта состоялось прощание с певицей. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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#Юлия Началова

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