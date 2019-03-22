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Зарплата российских чиновников выросла — Росстат

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#зарплата #чиновники
Зарплата российских чиновников выросла — Росстат

Статистики проанализировали доход госслужащих в регионах.

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей. Такие данные приводит Росстат, сообщает ТАСС.

Как указывает «Интерфакс», максимальная средняя зарплата работников органов исполнительной власти была зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе - 206,5 тыс. рублей (рост на 11,9% к 2017 году), в Тюменской области - 128 тыс. рублей (рост на 9,9%), в Чукотском автономном округе - 127 тыс. рублей (снижение на 0,2%), в Хабаровском крае - 119,2 тыс. рублей (рост на 7,0%), в Камчатском крае - 116,2 тыс. рублей (рост на 24,3%).

Минимальная величина среднемесячной зарплаты чиновников наблюдалась, как и в 2017 году, в Ингушетии - 26,4 тыс. рублей (рост на 3,3%), Северной Осетии - 28,8 тыс. рублей (рост на 1,4%), Калмыкии - 29,1 тыс. рублей (рост на 0,6%).

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года среднемесячная зарплата федеральных чиновников составила около 130 тысяч рублей.
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#зарплата #чиновники

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