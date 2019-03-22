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Суд обязал администрацию Липецка рекультивировать свалку «Орлиный лог»

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#свалки #мусор
Суд обязал администрацию Липецка рекультивировать свалку «Орлиный лог»

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение федерального законодательства об охране окружающей среды, законодательства при эксплуатации полигона промышленно-строительных отходов «Орлиный лог».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, на полигоне, находящийся в муниципальной собственности, размещено 2 516 661,5 тонна отходов.

При проведении выездного обследования полигона выявлены факты незаконного размещения на безвозмездной основе отходов муниципальных учреждений города.

В этой связи в отношении МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» и его руководителя Липецкий межрайонный природоохранный прокурор возбудил дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) и ч.1 ст.19.20. КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии).

На основании инициированных прокурором дел органы административной юрисдикции оштрафовали юридическое лицо и его руководителя на общую сумму 110 тысяч рублей.

Для обеспечения реального исполнения требований закона природоохранным прокурором в Правобережный районный суд Липецка направлено исковое заявление о прекращении деятельности по эксплуатации полигона, которое решением суда от 21 марта удовлетворено в полном объеме.

Наряду с этим, природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Липецка провести рекультивацию земельного участка под полигоном.

Решением Советского районного суда требования прокурора также удовлетворены.
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#свалки #мусор

Комментарии (1)

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(((()))))

10 минут назад
А свалку "Венера"? Кое-что сделали для отвода глаз, но большая часть "венерического" осталась, только травкой сверху поросло...
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