Суд обязал администрацию Липецка рекультивировать свалку «Орлиный лог»

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение федерального законодательства об охране окружающей среды, законодательства при эксплуатации полигона промышленно-строительных отходов «Орлиный лог».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, на полигоне, находящийся в муниципальной собственности, размещено 2 516 661,5 тонна отходов.



При проведении выездного обследования полигона выявлены факты незаконного размещения на безвозмездной основе отходов муниципальных учреждений города.



В этой связи в отношении МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» и его руководителя Липецкий межрайонный природоохранный прокурор возбудил дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) и ч.1 ст.19.20. КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии).



На основании инициированных прокурором дел органы административной юрисдикции оштрафовали юридическое лицо и его руководителя на общую сумму 110 тысяч рублей.



Для обеспечения реального исполнения требований закона природоохранным прокурором в Правобережный районный суд Липецка направлено исковое заявление о прекращении деятельности по эксплуатации полигона, которое решением суда от 21 марта удовлетворено в полном объеме.



Наряду с этим, природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Липецка провести рекультивацию земельного участка под полигоном.



Решением Советского районного суда требования прокурора также удовлетворены.

