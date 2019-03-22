В России
сегодня, 12:53
В здание посольства России кинули гранату
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Атака произошла в Афинах.
Сегодня ночью двое неизвестных на мотоцикле бросили взрывное устройство в полицейскую будку консульского отдела посольства России в Афинах. В результате нанесен незначительный материальный ущерб. Соответствующие органы Греции ведут расследование, передает РИА Новости. Утренний инцидент у консульского отдела не повлиял на работу учреждения, сообщает посольство РФ в Греции в пятницу.
Министр иностранных дел Греции Георгий Катругалос заявил, что Афины осуждают нападение неизвестных на консульский отдел российского посольства в столице Греции. Сейчас район вокруг консульского отдела оцеплен полицией, антитеррористическое подразделение полиции Греции ведет расследование, пишет ТАСС.
Министр иностранных дел Греции Георгий Катругалос заявил, что Афины осуждают нападение неизвестных на консульский отдел российского посольства в столице Греции. Сейчас район вокруг консульского отдела оцеплен полицией, антитеррористическое подразделение полиции Греции ведет расследование, пишет ТАСС.
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