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сегодня, 12:53

В здание посольства России кинули гранату

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#атака #посольство #Греция

Атака произошла в Афинах.

Сегодня ночью двое неизвестных на мотоцикле бросили взрывное устройство в полицейскую будку консульского отдела посольства России в Афинах. В результате нанесен незначительный материальный ущерб. Соответствующие органы Греции ведут расследование, передает РИА Новости. Утренний инцидент у консульского отдела не повлиял на работу учреждения, сообщает посольство РФ в Греции в пятницу.

Министр иностранных дел Греции Георгий Катругалос заявил, что Афины осуждают нападение неизвестных на консульский отдел российского посольства в столице Греции. Сейчас район вокруг консульского отдела оцеплен полицией, антитеррористическое подразделение полиции Греции ведет расследование, пишет ТАСС.
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#атака #посольство #Греция

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