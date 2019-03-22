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Украинцу дали шесть лет за подстрекательство к теракту
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Мужчина объявил бессрочную голодовку.
Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима. Суд признал его вину в содействии терроризму (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), сообщает «Коммерсант». Подсудимый свою вину не признал, называя свое уголовное дело «провокацией российских спецслужб». Его защита просила оправдать Павла Гриба. Она будет обжаловать приговор.
Павел Гриб заявил о бессрочной голодовке из-за неоказания ему медицинской помощи, пишет ТАСС. Ранее Гриб неоднократно жаловался на состояние здоровья. Об этом сообщила журналистам его адвокат Марина Дубровина.
С 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал одну из старшеклассниц в Сочи привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня, а после этого рекомендовал ей покинуть территорию РФ. Исходя из текста обвинения, Гриб давал ей подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и его закладке.
Павел Гриб заявил о бессрочной голодовке из-за неоказания ему медицинской помощи, пишет ТАСС. Ранее Гриб неоднократно жаловался на состояние здоровья. Об этом сообщила журналистам его адвокат Марина Дубровина.
С 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал одну из старшеклассниц в Сочи привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня, а после этого рекомендовал ей покинуть территорию РФ. Исходя из текста обвинения, Гриб давал ей подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и его закладке.
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