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После новогоднего корпоратива грязинец напал на полицейского
Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Добринского района, обвиняемого в применение насилия к представителю власти.
Своими действиями фигурант причинил стражу порядка закрытую черепно-мозговую травму, которую судмедэксперты расценили как повреждение, причинившее легкий вред его здоровью.
Вину в совершении преступления обвиняемый признал в ходе расследования уголовного дела. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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Ахламонов