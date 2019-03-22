После новогоднего корпоратива грязинец напал на полицейского

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Добринского района, обвиняемого в применение насилия к представителю власти.

Следствием установлено, что вечером 25 декабря 2018 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения после новогоднего кооператива, пришел на остановку общественного транспорта, расположенную у здания автостанции в городе Грязи. Мужчину, грубо выражавшегося в адрес прохожих нецензурной бранью, заметили сотрудники полиции, которые сделали ему замечание и предупредили об административной ответственности, предусмотренной ст. ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В ответ обвиняемый сорвал погон с форменной куртки сотрудника полиции и нанес ему два удара кулаком по голове. Нарушитель был доставлен в отдел полиции и помещен в камеру для административно задержанных лиц.



Своими действиями фигурант причинил стражу порядка закрытую черепно-мозговую травму, которую судмедэксперты расценили как повреждение, причинившее легкий вред его здоровью.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в ходе расследования уголовного дела. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

