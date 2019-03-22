Общество

36 минут назад

После новогоднего корпоратива грязинец напал на полицейского

3 294
#насилие в отношении представителя власти
После новогоднего корпоратива грязинец напал на полицейского

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Добринского района, обвиняемого в применение насилия к представителю власти.

Следствием установлено, что вечером 25 декабря 2018 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения после новогоднего кооператива, пришел на остановку общественного транспорта, расположенную у здания автостанции в городе Грязи. Мужчину, грубо выражавшегося в адрес прохожих нецензурной бранью, заметили сотрудники полиции, которые сделали ему замечание и предупредили об административной ответственности, предусмотренной ст. ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В ответ обвиняемый сорвал погон с форменной куртки сотрудника полиции и нанес ему два удара кулаком по голове. Нарушитель был доставлен в отдел полиции и помещен  в камеру для административно задержанных лиц.

Своими действиями фигурант причинил стражу порядка закрытую черепно-мозговую травму,  которую судмедэксперты расценили как повреждение, причинившее легкий вред его здоровью.
Вину в совершении преступления обвиняемый признал в ходе расследования уголовного дела. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
3 294
#насилие в отношении представителя власти

Комментарии (3)

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Бывший бомж

4 минуты назад
Похоже у липецких ментов только начальник боксер невозможный, а все остальные чудаки на букву М.
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Человек

8 минут назад
Если он даже на полицию напал, что бы мог сделать с обычными прохожими? Таких нужно жестко наказывать, не факт что сажать но как-то воздействовать.
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Ахламонов

10 минут назад
Когда этот цырк с беспомощными полЮцейскими закончится? Что их лупят все подряд? Самим не стыдно? Еде Вы их набираете?
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