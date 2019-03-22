В столкновении «ВАЗа» и «Хендай» пострадал 35-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 марта на трассе «Обход города Липецка» 35-летний водитель «ВАЗ-2110» столкнулся с автомобилем «Хендай» с 47-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал водитель «десятки» - он получил травму и был госпитализирован.

В Грязях на улице Крылова 31-летний водитель «Фольксвагена» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 53-летнюю женщину. С травмой ее госпитализировали.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 764 нарушения ПДД.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 48 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 430 случаев превышения скорости.

Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.