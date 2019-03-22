сегодня, 11:07
В столкновении «ВАЗа» и «Хендай» пострадал 35-летний водитель
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.
В Грязях на улице Крылова 31-летний водитель «Фольксвагена» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 53-летнюю женщину. С травмой ее госпитализировали.
Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 764 нарушения ПДД.
За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 48 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 430 случаев превышения скорости.
Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Водитель