В Липецке начали подготовку к 9 мая

Город украсят на 500 000 рублей.

Городской центр рекламы объявил тендер на украшение Липецка к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. На эту задачу планируют потратить до 500 000 рублей. Торги на понижение должны состояться в начале апреля.



Украшать Липецк начнут только после того, как заказчик утвердит макет праздничного облика города. В Липецке уставят металлические конструкции с флагами желтого, красного и оранжевого цветов, отдельные флажницы и декором и фонарями. К празднику украсят площадь Петра Великого, площадь Героев, улицу Гагарина, в районе памятника «Героям танкистам», Театральную площадь, площадь Плеханова, Городище, мост Лебедянского шоссе, Сокольский мост, площадь Победы.



Липецк должен быть украшен праздничной атрибутикой к 1 мая, а к 14 мая начнется демонтаж конструкций.