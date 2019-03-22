Общество

сегодня, 11:05

В Липецке начали подготовку к 9 мая

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#День Победы #украшение
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В Липецке начали подготовку к 9 мая

Город украсят на 500 000 рублей.

Городской центр рекламы объявил тендер на украшение Липецка к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. На эту задачу планируют потратить до 500 000 рублей. Торги на понижение должны состояться в начале апреля.

Украшать Липецк начнут только после того, как заказчик утвердит макет праздничного облика города. В Липецке уставят металлические конструкции с флагами желтого, красного и оранжевого цветов, отдельные флажницы и декором и фонарями. К празднику украсят площадь Петра Великого, площадь Героев, улицу Гагарина, в районе памятника «Героям танкистам», Театральную площадь, площадь Плеханова, Городище, мост Лебедянского шоссе, Сокольский мост, площадь Победы.

Липецк должен быть украшен праздничной атрибутикой к 1 мая, а к 14 мая начнется демонтаж конструкций.
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#День Победы #украшение
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Комментарии (1)

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Геннадий

22 минуты назад
Ураа ! Все погибнем , а они останутся . Враг не пройдёт по грязи . Победобесие - лучшее , что у нас есть . Так победим !
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